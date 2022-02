ZUG (dpa-AFX) - Nur knapp zwei Monate nach der Erstnotierung in Frankfurt steigt Daimler Truck in den MDax auf. Der vom damals noch Daimler genannten Konzern abgespaltene Lkw-Bauer werde zum 11. Februar den Immobilienspezialisten Alstria Office Reit ersetzen, teilte die Deutsche-Börse-Tochter Qontigo am späten Dienstagabend mit. Hintergrund ist die Übernahme des Unternehmens durch den kanadischen Vermögensverwalter Brookfield, wodurch der Anteil frei handelbarer Alstria-Aktien unter zehn Prozent gesunken ist./he/ck

DE0008467416, DE000A0LD2U1, DE000DTR0CK8