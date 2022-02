DGAP-News: Encavis Asset Management AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Expansion

Encavis Asset Management AG: Neuer Banken-Spezialfonds EIF IV der Encavis AM erwirbt leistungsstarken Windpark in Irland



09.02.2022 / 07:00

Corporate News



Der neue Banken-Spezialfonds EIF IV der Encavis Asset Management AG erhält erste Kapitalzusagen und realisiert den Erwerb eines leistungsstarken Windparks in Irland



Neubiberg/München, 9. Februar 2022 - Encavis Asset Management AG (Encavis AM), Tochterunternehmen, des im SDAX notierten Wind- und Solarparkbetreibers Encavis AG (Prime Standard, ISIN: DE0006095003, Börsenkürzel: ECV), hat für ihren neuen Spezialfonds erfolgreich den Erwerb eines Onshore-Windparks in Irland der ABO Wind AG über deren Tochter ABO Wind Ireland Ltd beraten. Dies ist die erste Transaktion für den gemeinsam mit der BayernInvest Luxembourg S.A. Ende 2021 aufgelegten Banken-Spezialfonds Encavis Infrastructure Fund IV (EIF IV).



Der Windpark mit einer Gesamtkapazität von 23,6 Megawatt (MW) besteht insgesamt aus sieben Turbinen. Die ersten drei Turbinen, jede mit einer Erzeugungskapazität von 3,6 MW, sind bereits seit 2019 in Betrieb. Im ersten Quartal 2022 erfolgt die Inbetriebnahme weiterer drei Turbinen und geplant geht Mitte 2023 die letzte Turbine in Betrieb. Der Windpark wird dann 24.800 Haushalte mit grünem Strom versorgen und jährlich 26.400 Tonnen CO 2 einsparen. Zudem leistet diese Investition einen Beitrag zur Energiepolitik Irlands, den Strombedarf des Landes bis 2030 zu mindestens 80 Prozent aus erneuerbaren Energien zu decken. Die Turbinen befinden sich in der Grafschaft Donegal im Norden Irlands, die sich durch vergleichsweise sehr hohe Windgeschwindigkeiten von durchschnittlich über 8 m/s als hervorragender und leistungsstarker Windstandort auszeichnet. Der Spezialfonds EIF IV wird exklusiv von der BayernLB angeboten. Wie der Vorgängerfonds richtet er sich ausschließlich an Kreditinstitute und bedient deren spezielle Anforderungen an Regulatorik und Risikomanagement. Die BayernInvest Luxembourg S.A. verantwortet als AIFM das Fondsmanagement und setzt die Investitionsstrategie mit der höchsten Klassifizierung nach Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) um. "Die Nachfrage nach nachhaltigen Investitionsmöglichkeiten institutioneller Anleger ist unverändert hoch. Der von uns erworbene Windpark in Irland ist die erste Akquisition des langfristig auf Stabilität und Ertragsstärke ausgerichteten Erneuerbaren-Energien-Portfolios des neuen Spezialfonds EIF IV", so Karsten Mieth, Vorstandssprecher der Encavis Asset Management AG. Ralf Rosenbaum, Geschäftsführer der BayernInvest Luxembourg fasst zusammen: "Ziel ist es, ein hochdiversifiziertes Portfolio in Bezug auf Technologien (Wind Onshore und Solar) und Standorten in Europa mit einem angestrebten Fondsvolumen von 500 Millionen Euro aufzubauen"

Über Encavis Asset Management AG: Die Encavis Asset Management AG bietet institutionellen Investoren maßgeschneiderte Portfolios und Fondslösungen für Investitionen in dem Wachstumsmarkt Erneuerbare Energien. Das Unternehmen investiert bereits seit 2006 erfolgreich in diesem Bereich und deckt dabei die gesamte Wertschöpfungskette vom Asset Sourcing bis hin zum operativen Management der Anlagen ab.

Die Encavis Asset Management AG ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der im SDAX notierten Encavis AG (ISIN: DE0006095003, Prime Standard, Börsenkürzel: ECV) und profitiert als Teil des Encavis-Konzerns von deren langjährigen Erfahrungen und einem breiten Branchennetzwerk.

Die Encavis AG ist einer der führenden konzernunabhängigen und börsennotierten Stromanbieter (IPPs) im Bereich der Erneuerbaren Energien in Europa. Das Unternehmen erwirbt und betreibt Solaranlagen und (Onshore-)Windparks in Deutschland sowie in zehn weiteren europäischen Ländern. Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell rund 3,1 Gigawatt (GW).

Encavis ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "AA"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den "Prime"- Status. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf www.encavis-am.com

Über BayernLB Die BayernLB ist als fokussierte Spezialbank wichtiger Investitionsfinanzierer für die bayerische und deutsche Wirtschaft. Sie hat sich dem Fortschritt verpflichtet. Ihre Kunden - Unternehmen, Sparkassen, institutionelle Investoren und die öffentliche Hand - stehen im Mittelpunkt ihres nachhaltigen Handelns. Im Firmenkundengeschäft fokussiert sich die BayernLB auf Zukunftssektoren, beispielsweise Mobilität, Energie, Technologie, Bau und Grundstoffe, Maschinen- und Anlagenbau. Die Bank begleitet insbesondere Unternehmen aus diesen Branchen bei der erfolgreichen Weiterentwicklung ihrer Geschäftsmodelle. Als Immobilienfinanzierer bietet der Konzern 360 Grad-Kompetenz über die gesamte Wertschöpfungskette im Immobiliengeschäft - und in zahlreichen Assetklassen. Die BayernLB ist Zentralbank der Sparkassen in Bayern und seit Jahrzehnten bewährter Partner von Sparkassen im Freistaat und in ganz Deutschland. Die Konzerntochter DKB bietet ihren mehr als 4,5 Millionen Kunden als TechBank ein herausragendes Kundenerlebnis und hervorragende digitale Lösungen. Eigentümer der BayernLB sind der Freistaat Bayern und der Sparkassenverband Bayern.

Über BayernInvest Luxembourg S.A. Seit 1991 sind wir erfolgreich im Publikumsfondsgeschäft und Spezialfondsgeschäft am Finanzplatz Luxemburg tätig. Mit einem verwalteten Volumen von 107 Milliarden Euro in Spezial- und Publikumsfonds sowie institutionellen Vermögensverwaltungsmandaten (Stand 31.12.2021) gehört die BayernInvest-Gruppe zu den zehn größten deutschen Kapitalverwaltungsgesellschaften. Die Assets under Management am Standort Luxembourg erreichen zum 31.12.2021 8,6 Mrd. Euro. Wir verstehen uns als Dienstleister, der im In- und Ausland spezialisierte und maßgeschneiderte Anlageprodukte (UCITS und AIF) anbietet. Die Kundenorientierung und Kundenzufriedenheit sind unser höchster Anspruch. Service und Qualitätsorientierung sind für uns selbstverständlich. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf http://www.bayerninvest.lu. Ansprechpartner für Presseanfragen Encavis AG

Tanja Van den Wouwer

Head of Sustainability & Communications

Telefon +49 (0)89 44230 6025

tanja.van_den_wouwer@encavis.com



BayernLB

Andreas Zimniok

Leiter Kommunikation

Telefon +49 (0)89 2171 21306

andreas.zimniok@bayernlb.de



BayernInvest Luxembourg S.A.

Ralf Rosenbaum

Geschäftsführer

Telefon +35 228 262 440

ralf.rosenbaum@bayerninvest.lu

Ansprechpartner für den Fondsvertrieb BayernLB

Ruth Kerschagl

Direktorin

Leitung der Abteilung Sales Sparkassen & Eigengeschäft

Telefon +49 (0)89 2171 23281

ruth.kerschagl@bayernlb.de

09.02.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

