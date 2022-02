Die Red Lake Renaissance: Riesen Investment Chance: Bohrergebnisse werden in Kürze erwartet

Anzeige / Werbung Die aktuelle Goldpreisschwäche bietet erneute Einstiegschance! Brandaktuelles Unternehmensvideo vom 1.Februar 2022 In den letzten zehn Jahren hat das Goldabbaugebiet Red Lake, im kanadischen Bundesstaat Ontario, nicht die Anerkennung erhalten, die es für seine Goldproduktion und -exploration verdient. Schlagartig ändert sich das nun, mit atemberaubenden neuen Entdeckungen und einer viel beachteten Übernahme.

Eine Übernahme, die Wellen schlägt Der bis vor Kurzem weitgehend unbekannte Explorer, Great Bear Resources, wurde durch den Goldkonzern Kinross Gold Corp. (NYSE: KGC) für 1,4 Milliarden US-Dollar übernommen. Damit rückt die attraktive Goldprovinz im Norden Ontarios bei Anlegern nun ins Rampenlicht. Im Norden Ontarios ist etwas Großes im Gange. Wenn Sie ein Goldinvestor sind, müssen Sie davon wissen. Ist das die nächste Chance nach der Great Bear Übernahme?

Cross River Ventures Corp. (WKN: A2P9G6 | ISIN: CA22758R1082 Börsen: Toronto - Tradegate - Frankfurt - München Aktueller Kurs: 0,131 € / 0,18 CAD) Mit erstklassigen Goldexplorationsflächen im Frühstadium, nahe bei historisch erfolgreichsten Goldlagerstätten (RED LAKE, SPRINGPOLE, GOLDEN PATRICIA …), die JETZT den Aktienwert explodieren lassen sollten! FOLGEN SIE DER STORY: Was Sie jetzt lesen könnte Ihre Riesen-Chance werden. Red Lake historische Goldförderung mit aktuellem Wert von >50 Milliarden US-Dollar Red Lake kann auf eine über hundertjährige Bergbaugeschichte zurückblicken. Laut der Bergbaudaten-Website www.digigeodata.coam wurden in der Region 29,5 Millionen Unzen Gold, 5 Millionen Unzen Silber, 59 Millionen Pfund Kupfer und 362 Milliarden Pfund Zink gefördert. Heute hat der Red Lake District Anlegern, die sich für den Goldabbau interessieren, eine Menge zu bieten. Große Bergbauunternehmen sind dort tätig. Mittelständische Unternehmen erkunden und erschließen neue Goldminen. Eine große Entdeckung führte zu einem hohen Übernahmepreis Great Bear bohrte 2017 und 2018 ein Loch nach dem anderen mit guten bis sehr guten Goldgehalten. Der Markt interessierte sich jedoch nicht dafür ... bis zu seiner Pressemitteilung vom 22. August 2018. In dieser Pressemitteilung gab das Unternehmen die Ergebnisse der Bohrlöcher DHZ-003 (das 16,35 Meter mit 26,91 g/t Gold fand) und DHZ-004 (das 7,0 Meter mit 44,47 g/t Gold fand) bekannt. Denken Sie nur an den "Großen Bären", wie fix das ging, als erfolgreiche Bohrergebnisse eintrafen. GREAT BEAR verzeichnete einen Kursanstieg von 0,50 CA$ auf 3 CA$. Das waren +500% in nur drei Monaten (!!!) im Zeitraum vom Spätsommer 2017 bis zum Winter 2018. Die Aktie stieg aufgrund dieser Nachricht sprunghaft an, wie Sie in der unten stehenden Grafik sehen können. Diese Grafik sollte jeden Junior-Goldinvestor aufhorchen lassen: +15.639 % Rendite waren in 5 Jahren möglich: Für das Dixie-Projekt von Great Bear gibt es noch nicht einmal eine Ressourcenberechnung. Aber das Potenzial ist vorhanden. Es enthält breite Abschnitte mit hohen Goldgehalten. Und es wächst weiter. Die Red Lake Region ist bei Gold-Investoren heiß begehrt Red Lake ist eine der bedeutendsten Goldproduktionsregionen der Welt.



Über 30 % der kanadischen Goldproduktion stammen aus diesem Teil Nordontarios.



Die historische Red Lake Mine produzierte mehr als 25 Millionen Unzen Gold aus Gestein, das mehr als 20 Gramm pro Tonne Gold enthielt.

Heute betreibt das australische Goldbergbauunternehmen Evolution Mining Ltd. mit einer Marktkapitalisierung von 5,5 Milliarden CA$. (ASX: EVN) die Minen in Red Lake. Das Unternehmen erwarb Red Lake im Jahr 2019 für nur 375 Millionen US$. Der neue Goldmagnat hat die letzten Jahre damit verbracht, die Reserven in den zahlreichen Lagerstätten neu zu erschließen. Die Reserven von Red Lake belaufen sich nun auf 2,9 Millionen Unzen Gold. Der Dreijahresplan von Evolution für Red Lake sieht vor, 200.000 Unzen Gold pro Jahr zu Kosten von weniger als 1.000 $ pro Unze zu produzieren. Dem Management von Evolution gefiel offensichtlich, was es bei Red Lake sah, denn es erwarb im März 2021 Battle North Gold für sein Bateman-Goldprojekt für 343 Millionen C$. Das Bateman-Projekt liegt nordöstlich des Red Lake-Camps, 10 km von Evolutions Cochenour-Mine entfernt. Cross River Ventures WKN: A2P9G6 - ISIN: CA22758R1082 startet noch im Februar 2022 sein eigenes 5.000-Meter-Bohrprogramm auf seinem Goldprojekt McVicar. Das Winterbohrprogramm schließt an ein erfolgreiches Explorationsprogramm im Sommer an, bei dem die neue Zone Bear Head identifiziert wurde, einschließlich einer Schürfprobe mit 19,5 Gramm pro Tonne Goldgehalt. Das Goldprojekt McVicar von Cross River erschließt die wichtigen Teile des Grünsteingürtels Lang Lake, etwa 150 km östlich von Red Lake. Deshalb sollten Anleger jetzt auf die Cross River-Aktie schauen: Werden in Kürze - voraussichtlich innerhalb von 4-8 Wochen - die ersten Bohrergebnisse aus dem Bohrprogramm vorliegen. Könnten erstes starkes Bohrergebnis reichen, um die Fantasie der Anleger bezüglich eines würdigen Great Bear Nachfolgers im Red Lake zu beflügeln. Die Bewertung mit nur 10 Mio. CA$ lässt enorm viel Raum für deutliche Kurssteigerungen in Richtung von 100 Mio. CA$ und langfristig vielleicht deutlich höheren Kursen. Wie Sie sehen können, bietet Red Lake viele Möglichkeiten für Goldinvestoren. Es ist eine goldreiche Region mit riesigen Möglichkeiten, wie wir bei Great Bear gesehen haben. Dieses Unternehmen war im Juni 2018 eine 50-Cent-Aktie (29 Mio. $ Marktkapitalisierung). Heute liegt es bei 28,40 $ pro Aktie. Das ist ein Zuwachs von 5.580 % in etwa dreieinhalb Jahren. Alle Augen werden jetzt auf Cross River Ventures gerichtet sein, wenn diese in diesem Winter auf die Ergebnisse und Neuigkeiten aus ihrem begonnenen Winterbohrprogramm warten. LESEN SIE HIER DIE VOLLSTÄNDIGE AKTIEN-VORSTELLUNG VON TENBAGGER REPORT Resource Stock Digest Interview: Neueste Updates zur Erweiterung des McVicar-Projekts in Kanada - 1. Februar 2022 Cross River Ventures Corp. (WKN: A2P9G6 | ISIN: CA22758R1082 Börsen: Toronto - Tradegate - Frankfurt - München Aktueller Kurs: 0,131 € / 0,18 CAD)

--> Beachten Sie unbedingt die Unternehmenspräsentation, bevor Sie investieren. Ihr Tenbagger-Team DISCLAIMER Interessenkonflikt Sämtliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen, Mittelungen sowie Beiträge ("Veröffentlichungen") dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren dar. Die Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung der Goldman Global Research Ltd ("Herausgeber"), bzw. der für diese tätigen Verfasser der Veröffentlichungen ("Verfasser") wieder. Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere etc. (zusammen "Finanzinstrumente") ist mit Chancen, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Kauf-/Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Dies gilt insbesondere für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen. Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko. Der Herausgeber und die für ihn tätigen Verfasser übernehmen keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität der Veröffentlichungen. Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland) Für die Berichterstattung über das Unternehmen Cross River Ventures wurden Verfasser, Herausgeber und Vermittler entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt. Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen Dritte, werden in beziehungsweise unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen. Die in den jeweiligen Veröffentlichungen angegebenen Preise/Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht näher erläutert, Tagesschlusskurse des zurückliegenden Börsentages oder aber aktuellere Kurse vor der jeweiligen Veröffentlichung. Bitte den vollständigen Haftungsausschluss & Interessenkonflikte beachten. Impressum Angaben gemäß § 5 TMG: Goldman Global Research Ltd



71-75, Shelton Street, Covent Garden

London, WC2H 9JQ

UNITED KINGDOM

Kontakt: Telefon: +44 20 7193 4992

E-Mail: info@goldman-research.com Registergericht: England and Wales

Registernummer: 13656779

Aufsichtsbehörde: Companies House

Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV: Lidia Glinskaya Verfasser des Artikels: Tenbagger*

*Pseudonym (Richtiger Name ist dem Herausgeber bekannt) Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss Enthaltene Werte: CA4969024047,US6516391066,CA48356P2026,CA3901433035,CA22758R1082

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )