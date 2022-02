Ein Blick in die Geschichte früherer Goldminen bringt oft Erstaunliches an den Tag In Queensland wurde zwischen 2003 und 2005 der umstrittene Paradies Dam gebaut, was zur Überschwemmung einer alten Goldminen-Geisterstadt führte. 1889 wurde Gold gefunden und die Stadt Paradise entstand. Am Flussufer des Burnett River sammelten sich damals die Goldsucher. Heute ist die verlorene Stadt Paradise, die einst eine richtige Stadt mit Straßen und Gärten war, unter einem See versunken. Als der Bau des Staudammes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...