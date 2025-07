Negative Preise für Kupfer: Chinas geheimer Masterplan?

Anzeige / Werbung

Die Nachfrage nach Kupfer ist so hoch wie nie - und trotzdem zahlen Schmelzer derzeit drauf, um es zu verarbeiten. Ein wirtschaftliches Paradoxon? Oder steckt dahinter ein gezielter Plan? China baut seine Raffinier-Kapazitäten massiv aus, drückt die Preise ins Minus und könnte so das nächste Rohstoffmonopol vorbereiten.

Die globale Kupferindustrie steht vor einer Schieflage: Schmelzbetriebe, die früher für ihre Dienste bezahlt wurden, zahlen aktuell selbst, um Kupferkonzentrat überhaupt verarbeiten zu dürfen. Laut Benchmark Mineral Intelligence liegt der Spotpreis für sogenannte Treatment and Refining Charges (TCRC) bei minus 45 US-Dollar pro Tonne. Was wie ein marktgetriebenes Extrem erscheint, wirft eine größere Frage auf: Ist es möglich, dass China diese Entwicklung strategisch nutzt - oder sogar forciert?

Offiziell lautet die Erklärung: zu viele Schmelzen, zu wenig Erz. Doch betrachtet man die Entwicklung genauer, drängt sich ein anderer Verdacht auf. China hat in den letzten Jahren massiv in neue Raffinierkapazitäten investiert. Allein im Mai 2025 stieg die Produktion von raffiniertem Kupfer dort laut Shanghai Metal Market um fast 14 %. Das Resultat: chinesische Schmelzen konkurrieren mit voller Wucht um begrenzte Rohstoffmengen - und drücken die TCRC ins Negative.



Zufall? Vielleicht. Aber China verfolgt in zahlreichen anderen Rohstoffbereichen - etwa bei Lithium, Seltenen Erden oder Nickel - bereits seit Jahren eine klar erkennbare Strategie: Kontrolle über die Veredelungskette aufbauen, auch wenn das kurzfristig Verluste bedeutet. Die aktuelle Entwicklung im Kupfermarkt könnte ein weiterer Baustein dieser Politik sein.

Kupfer ist ein strategischer Rohstoff. Er wird in Stromnetzen, Elektromobilität, Rüstung, Digitalisierung und Infrastruktur eingesetzt. Wer die Raffinierung kontrolliert, kontrolliert die Schnittstelle zwischen Rohstoff und industrieller Nutzung - und kann Preise, Mengen und Lieferbedingungen mitbestimmen. Während westliche Schmelzer wie Glencore (Philippinen) oder Sinomine (Namibia) angesichts der negativen Margen bereits aufgeben mussten, bauen chinesische Unternehmen weiter aus. Diese sogenannte "Last-Man-Standing"-Strategie zielt darauf ab, Marktanteile langfristig zu sichern, auch wenn kurzfristig Verluste in Kauf genommen werden.

China dominiert die Veredelung strategischer Rohstoffe - bei 19 von 20 Materialien weltgrößter Produzent Quelle: IEA, Global Critical Minerals Outlook 2025, basierend auf USGS 2025.

Strukturelle Vorteile als Grundlage der Expansion

Chinesische Betreiber verfolgen ihre Expansion unter Bedingungen, die ihnen im internationalen Vergleich erhebliche Vorteile verschaffen. Viele Schmelzen profitieren von direkter oder indirekter staatlicher Unterstützung - etwa durch subventionierten Strom, steuerliche Vergünstigungen oder bevorzugte Finanzierungskonditionen, die wirtschaftliche Verluste abfedern. Darüber hinaus sind zahlreiche Betriebe vertikal integriert, also eng mit nachgelagerten Industrien verbunden.



Sie verarbeiten das raffinierte Kupfer weiter zu Halbzeugen oder Endprodukten und erzielen so zusätzliche Wertschöpfung innerhalb der eigenen Lieferkette. Ein weiterer Wettbewerbsvorteil ergibt sich aus der Anlagentechnologie: Neue chinesische Schmelzen arbeiten wesentlich effizienter als viele ältere westliche Standorte und können ihre Betriebskosten laut Branchenanalysten um 15 bis 20 % niedriger halten - ein strategischer Kostenvorteil, der gerade in einem margenschwachen Umfeld wie dem aktuellen entscheidend sein kann.

Ein globaler Sektor am Kipppunkt

Branchenexperte Li Wei, Analyst am Forschungsinstitut der China Nonferrous Metals Industry Association, erklärt: "Chinesische Schmelzbetriebe denken langfristig. Indem sie gerade in der Marktschwäche weiter ausbauen, positionieren sie sich strategisch, um nach der Marktbereinigung die globale Raffinagekapazität zu dominieren."



Zwar steigt die globale Minenproduktion (2023: +2,1 %, 2024: +2,8 %), doch sie kann mit dem Tempo des chinesischen Raffinageausbaus nicht mithalten. Neue Schmelzen in Ländern wie Indonesien verschärfen die Situation zusätzlich, weil sie selbst Rohstoff verbrauchen, statt zu exportieren. Viele Schmelzer versuchen, sich mit Nebenprodukten wie Gold, Silber oder Schwefelsäure über Wasser zu halten. Doch das reicht kaum aus, um den strukturellen Verlust im Kupfergeschäft zu kompensieren.



Zudem wirkt ein weiteres Element destabilisierend: das starre Preissystem. Während andere Rohstoffmärkte längst flexiblere Modelle nutzen, hält die Kupferbranche weiterhin an Jahresverträgen fest - selbst wenn diese Verluste festschreiben. China hingegen experimentiert längst mit dynamischeren Preisbildungsmechanismen wie Spot- oder Quartalsverträgen und verschafft sich dadurch einen strategischen Anpassungsvorteil.