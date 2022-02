Gestern nach US-Börsenschluss öffnete LYFT die Bücher und gab die Kennzahlen zum vierten Quartal und Geschäftsjahr 2021 bekannt. Der Nettoverlust im vierten Quartal belief sich auf 258,6 Mio. $. Im Vorjahr hatte LYFT noch einen Verlust von 458,2 Mio. $ in den Büchern stehen. Umsatzseitig wurden für die vergangenen drei Monate 969,9 Mio. $ gemeldet. Für das Gesamtjahr wies der UBER-Konkurrent einen Verlust von 1 Mrd. $ aus. Noch im Vorjahr hatte LYFT ein Minus von 1,8 Mrd. $ in den Büchern stehen. Der Jahresumsatz 2021 erhöhte sich dagegen von 2,36 Mrd $ auf 3,21 Mrd. $.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



