Infinity Ventures Crypto (IVC) meldet die Schließung seines ersten Fonds mit 70 Millionen US-Dollar. Der Fokus des Fonds liegt auf Schnellstart und Beschleunigung des Wachstums von GameFi-, DeFi- und Web-3-Innovationen.

IVC ist der aktivste Fonds Asiens, der auf die florierende Krypto-Branche der Region abzielt. Zu den Teilnehmern gehören Schwergewichtler wie Circle, Digital Currency Group und Animoca Brands. Seit seiner Gründung im August 2021 hat IVC Kapital und Expertise in 78 Portfoliounternehmen eingebracht.

Mit 13 Jahren Erfahrung in herkömmlichem Risikokapital unter dem Schwesterfonds Headline Asia nutzt IVC sein globales Netzwerk zur Befähigung von Blockchain-Startups rund um den Globus, beispielsweise in Südostasien, Taiwan, Japan, den USA und anderen Ländern. Als Venture-Partnerunternehmen engagiert sich IVC für die vollumfängliche Unterstützung seiner Gründer, von der "Tokenomie"-Konzipierung bis hin zur Börsennotierung von Kryptowährung.

"Da wir eine Brücke zwischen Ost und West schlagen, verfolgen wir einen ganz praxisorientierten Ansatz, indem wir lokale Expertenteams zusammenstellen, um das Wachstum unserer Portfoliounternehmen zu fördern", erklärte IVC Partner Brian Lu. "Wir sind sehr stolz auf unseren schnellen Start und freuen uns darauf, unsere Expertise mit weiteren Innovatoren zu teilen."

IVC tätigte seine erste Investition in Yield Guild Games (YGG), eine auf den Philippinen ansässige Play-to-Earn-Gaming-Gilde und DAO, die in NFT investiert. IVC und YGG bildeten ein Joint-Venture und inkubieren nun ihre erste Sub-DAO, YGG SEA, die lokalisierten Support in der gesamten südostasiatischen Region bereitstellen soll.

"Im Einklang mit der Vision von IVC, die darin besteht, Menschen ohne oder nur mit eingeschränktem Zugang zu Bankdiensten zu helfen, bieten diese Spiele den Spielern im Verlauf der Pandemie eine zusätzliche Einnahmequelle", so Lu.

Zu weiteren Partnern von IVC gehören Akio Tanaka, Gründer von Headline Asia; Herbie Fu, ehemaliger Partner bei 8 Decimal Capital; JT Law, Mitbegründer von VerifyInvestor; Alex Yeh, Mitbegründer von AuraBlock Ventures; und Richie Chaval Jiaravanon, ehemaliger CEO von Snapask Thailand.

Infinity Ventures Crypto wurde mit dem Ziel gegründet, in Pionierarbeit leistende Startups im Bereich GameFi, DeFi und Web 3 zu investieren und diese zu beflügeln. Die Partner des Fonds investieren seit 2015 in Krypto-Assets und lenken Unternehmen durch ein in rapidem Wandel befindliches Umfeld. Seit August 2021 hat IVC zahlreiche strategische Investitionen in eine vielfältige Reihe von Startup-Unternehmen getätigt, darunter Yield Guild Games und die an den japanischen Yen gebundene Stablecoin JPYC. IVC ist bestrebt, Innovationsarbeit zu leisten, Neues aufzubauen und die nächste Generation von Gründern nach vorn zu katapultieren.

