fox e-mobility gewinnt Kurt Egloff für neugeschaffenen Beirat München, 9. Februar 2022. Die fox e-mobility AG (ISIN DE000A2NB551), ein europäisches Elektrofahrzeugunternehmen, das auf Entwicklung, Produktion und Vertrieb kompakter Elektroautos im unteren Preissegment für den individuellen Personenverkehr und logistische Anwendungen spezialisiert ist, verstärkt in Vorbereitung der nächsten Wachstumsschritte ihren Beirat mit weiterer internationaler Kompetenz. Das konzernunabhängige europäische E-Automobilunternehmen konnte nach der Verpflichtung von Bernd Martens, Thomas Buchholz und Oliver Rupps nun auch Kurt Egloff für das neue Gremium gewinnen.



Egloff (61) gilt als ausgewiesener Branchenexperte mit langjähriger Top-Executive Erfahrung im Automobilvertrieb und im Automobilhandel. Nach Ausbildungen als KfZ-Mechaniker und in der allgemeinen Verwaltung sammelte er Management-Erfahrung zunächst als Vertriebsleiter von BMW Schweiz, danach als Präsident und CEO der BMW-Landesgesellschaften in Österreich und der Schweiz. Egloff war langjähriges Mitglied des Verwaltungsrates der Facchinetti Group SA, einem der größten Handelsunternehmen der Schweiz für die Marken BWM und Mini, bis zum Verkauf an die Rossi Group. Er ist Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der auf den Automobilvertrieb fokussierten Beratungsunternehmen KE Advice und Modern Driving AG.



Diese neuen Kompetenzbereiche auf den Feldern Vertrieb und Vertriebspartnerschaften ergänzen die ausgewiesenen Kompetenzen der genannten anderen Mitglieder des Beirats, die vor allem in den Bereichen wie Investoren- und Kapitalbeschaffung sowie Partnerschaften mit Zulieferern liegen. Der Beirat berichtet an den Vorstandsvorsitzenden der fox e-mobility AG, Philippe Perret. Die Kompensation besteht aus einer zielbezogenen Vergütung in Aktien des Unternehmens und zeigt damit die Verpflichtung zum künftigen Unternehmenserfolg. Herr Perret betont: "Wir alle bei fox e-mobility freuen uns, unsere neuen Beiräte begrüßen zu dürfen. Sie werden angesichts der kommenden Herausforderungen mit ihrer geballten Kompetenz zum Erfolg unseres jungen Unternehmens beitragen."



Über fox e-mobility:

Die fox e-mobility AG ist ein europäisches Elektrofahrzeugunternehmen, das sich auf die Produktion, Vermarktung und Weiterentwicklung kompakter Elektroautos im unteren Preissegment für den individuellen Personenverkehr und gewerbliche Anwendungen für Logistik und Lieferdienste spezialisiert hat. Die neue MIA-Modellreihe soll in Europa in Zusammenarbeit mit namhaften Zulieferern der Elektro- und Automobilindustrie hergestellt werden. Das Managementteam besteht aus erfahrenen Managern und Ingenieuren der weltweit größten Automobilkonzerne, die über fundiertes Fachwissen und ein umfassendes Netzwerk für Elektromobilität verfügen.



Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.fox-em.com.



Kontakt Investor Relations:

ir@fox-em.com



Pressekontakte:

Dr. Walter Glogauer

Glogauer & Company Communications

Telefon +49 171-614 54 94

E-Mail w.glogauer@glogauer.de



Jan Hutterer

Kirchhoff Consult AG

Telefon +49 40 60 91 86 65

E-Mail fox@kirchhoff.de

