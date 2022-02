Auf seiner ersten Bilanz-PK konnte der neue OMV-Chef Alfred Stern, der den CEO-Posten am 1.9.21 von Rainer Seele übernahm, am Donnerstag (3.2.) direkt mit Rekordzahlen glänzen: Den Umsatz steigerte der Energieriese um 115% auf 35,6 Mrd. Euro, der ber. operative Gewinn hat sich auf 5,96 Mrd. Euro sogar verdreieinhalbfacht. Doch der schöne Schein trügt.Denn Österreichs größter börsennotierter Konzern hatte selbst wenig Einfluss auf diese Entwicklung. Neben der Vollkonsolidierung der Chemie-Tochter Borealis, die ihre mit 455 Mio. Euro bewertete Düngemittelsparte nun an EuroChem verkaufen will, haben v. a. die Preissteigerungen bei Öl und Gas die Kennziffern die Höhe schnellen lassen, während die Gesamtproduktion nur leicht ...

