Siemens Energy legte schwache Zahlen und einen schwachen Ausblick vor. Alle Geschäftsbereiche des Konzerns tragen zur Schwäche bei. Softbank streitet einen Ausstieg bei Alibaba ab. Die Beteiligung wird unverändert gehalten. Lyft weist erneut einen hohen Verlust aus. Der Umsatz im Jahr 2021 bleibt unter dem Niveau von 2019.Asien notiert heute früh einheitlich im Plus. Alle Benchmarks in der Region liegen während der Sitzung deutlich im Plus. Die größten Kursgewinne verzeichnen der Nikkei 225 Index (+1,08 %) und der Hang Seng Index. Die gute ...

