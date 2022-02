DJ Siemens Energy macht Karim Amin zum Nachfolger von Eickholt

FRANKFURT (Dow Jones)--Bei Siemens Energy soll Karim Amin, der Chef des größten Geschäftsbereichs Stromerzeugung (Generation), Nachfolger von Jochen Eickholt im Vorstand des Energietechnikkonzerns werden. Der Aufsichtsrat bestellte den 44-jährigen Manager zum 1. März in die Konzernführung, wie es in einer Mitteilung des Unternehmens heißt. Eickholt wechselt zu diesem Zeitpunkt an die Spitze der kriselnden Windkrafttochter Siemens Gamesa Renewable Energy nach Spanien und ersetzt dort den zuletzt glücklosen Andreas Nauen.

Amin wird als Mitglied des Vorstands für die Divisionen Generation und Industrial Applications verantwortlich sein und bleibt zugleich Leiter von Generation.

February 09, 2022 01:49 ET (06:49 GMT)

