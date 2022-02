Klar ist - wie in der Actien-Börse bereits im Dezember dargelegt: Reifen- und Autotechnik haben keine gemeinsamen Grundlagen für sinnvolle Synergien. Jeder für sich ist ein eigenes Profitcenter mit eigenen Varianten für den Ausbau der Geschäfte via Fusionen oder anderen Kombinationen. Jetzt soll hinter vorgehaltener Hand das Geschäft mit dem Automatisieren Fahren selbstständiger aufgestellt werden mit allen Handlungsoptionen. Dazu gehört perspektivisch ein Börsengang der Einheit. Innerhalb des Automotive-Segments könnte demnach allein das Geschäftsfeld "Autonomous Mobility" bis zum 1. Januar 2023 eine eigene globale Rechtsform erhalten. Eine "Tech-Bewertung" für die Sparte verglichen mit APTIV ergibt aktuell einen Wert von 7 Mrd. €. Das steht gegen 17 Mrd. € Börsenwert für den ganzen Konzern. Wir tendieren dazu, an schwachen Tagen zu sammeln.



