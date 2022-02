Oy-Mittelberg (ots) -Rund zwei Millionen Deutsche sind aktuell mit dem Corona-Virus infiziert. Im besten Fall befinden sie sich in Quarantäne - gemeinsam mit weiteren Mitgliedern ihres Haushalts. Aber auch, wer nicht infektionsbedingt zuhause ist, hat nach Monaten im Homeoffice häufig mit Pandemie-Erschöpfung, Winterblues und Lustlosigkeit zu kämpfen. Höchste Zeit für einen Energiekick, der neue Lebensfreude schenkt. Die Expert*innen des Aromatherapie-Pioniers PRIMAVERA empfehlen die duftenden Öle von Orange, Limette und Zitrone, um der Laune ganz natürlich auf die Sprünge zu helfen.Durch ihre stimmungshebenden, anregenden und stressreduzierenden Wirkungen können naturreine ätherische Öle viel dazu beitragen, unsere Lebensqualität zu verbessern. Regelmäßige Anwendungen fördern darüber hinaus unsere Resilienz, also die Fähigkeit, auch schwierige Zeiten physisch und mental gesund zu meistern.Welche Öle sind am besten geeignet?Allen, die aktuell unter Quarantäne-Blues, Winter-Depression oder Lagerkoller im Homeoffice leiden, empfiehlt Anusati Thumm die frischen und spritzigen Öle von Orange, Zitrone und Limette.* "Zitrusdüfte sind die Stimmungskanonen unter den ätherischen Ölen", erläutert die international renommierte Aromatherapie-Expertin und Seminarleiterin bei PRIMAVERA. "Durch den kurzen Weg über die Nase gelangen sie direkt ins zentrale Nervensystem. Dort unterstützen sie die Ausschüttung von entsprechenden Neurotransmittern und steigern dadurch unser Wohlbefinden."So gilt das ätherische Öl der Zitrone als stimmungsaufhellend, aktivierend und konzentrationsfördernd. Es hilft, Tiefs zu überwinden und den inneren Antrieb zu stärken. Das Öl wirkt außerdem stark antiviral und antiseptisch**. Aufgrund seiner Inhaltsstoffe und seines frischen Dufts ist Zitronenöl vielseitig einsetzbar, etwa zur Raumbeduftung oder in selbstgemachten Pflegemischungen.Ätherisches Orangenöl ist eines der beliebtesten Öle überhaupt. Der warme, fruchtig-süße Duft hat aufmunternde, stimmungsaufhellende und gleichzeitig entspannende und angstlösende Wirkung. Auch er wird gerne zur Raumbeduftung eingesetzt.Die Limette gilt als grüne und spritzigere "Schwester der Zitrone", ihr Duft ist etwas herber. Durch seinen hohen Anteil an Furocumarin ist Limettenöl ein echter "Lichtbringer". Furocumarine wirken stark aufheiternd, anregend und stärkend und erhellen auch in dunklen Phasen die Seele, etwa bei winterlich bedingten depressiven Verstimmungen.Wie wendet man die Öle am besten an?Alle genannten Zitrusöle können allein oder in Mischungen zur Raumbeduftung eingesetzt werden. Dafür stehen verschiedene Lösungen zur Verfügung: von der kerzenbetriebenen Duftlampe über elektrische Diffuser bis hin zum modernen Duftbrunnen. Wichtig ist die richtige Dosierung. Es gilt die Regel: Weniger ist mehr. Je nach Raumgröße sollten nicht mehr als 10 Tropfen des ätherischen Öls verwendet werden. Alternativ kann der Duft zusammen mit einem Pflegeöl über einen Roll-On auf die Haut aufgetragen und dort "beschnuppert" werden.Tipps für mehr Lebenslust im AlltagBesonders praktisch sind gebrauchsfertige Produkte, die die Kraft von naturreinen ätherischen Ölen im Handumdrehen in den Alltag bringen. So etwa der Gute Laune Duft Roll-On von PRIMAVERA, mit dem Lebenslust und Leichtigkeit stets griffbereit sind. Der Stift enthält Orange, Limette und Zitrone und kann auf Nacken, Schläfen oder Handgelenk aufgetragen werden. Der Raumspray Lebenslust bringt mit Grapefruit, Spearmint und Limette mit jedem Sprühstoß Motivation und neue Leichtigkeit in jeden Raum. Das Duschbalsam Glücksgefühle sorgt mit Zitrone, Tonka und Bio-Hanfsamenöl für einen gepflegten und heiter-beschwingten Start in den Tag.* Weitere Informationen und Rezepte auch im Buch "Zitrusdüfte. Die Heilkraft der ätherischen Öle von Orange, Zitrone, Limette & Co von Anusati Thumm und Maria M. Kettenring. JOY-Verlag 2021.** vgl. dazu aktuell Joyce Kelly R. da Silva et al: Essential Oils as Antiviral Agents. Potential of Essential Oils to Treat SARS-CoV-2 Infection: An In-Silico Investigation. In: Int. J. Mol. Sci. 2020, 21, 3426; doi:10.3390/ijms21103426 