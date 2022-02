Farnborough, Großbritannien (ots/PRNewswire) -Syniti, ein weltweit führender Anbieter von Unternehmensdatenmanagement-Lösungen, ernennt Andreas Engel zum Vice-President und Geschäftsführer für Deutschland, Österreich, die Schweiz, sowie Osteuropa (MEE). In dieser Funktion wird Engel die Geschäftsaktivitäten von Syniti in dieser Region führen und weiter ausbauen. Er ist Teil des EMEA-Führungsteams und berichtet an Jules Beck, President EMEA. Mit der Ernennung unterstreicht das Unternehmen die Bedeutung der MEE-Region als wichtiger Wachstumsmarkt für Syniti.Andreas Engel verfügt über umfangreiche Erfahrung von mehr als 20 Jahren und eine bemerkenswerte Erfolgsbilanz in der internationalen Vertriebsleitung, mit besonderem Schwerpunkt auf der DACH-Region und zusätzlicher Expertise in den Bereichen Geschäftstransformation und Strategie. Er wechselt von SUSE Software Solutions zu Syniti, wo er als Vice-President für die Central EMEA Region verantwortlich zeichnete. Zuvor war er 15 Jahre lang bei Microsoft in verschiedenen Vertriebs- und Führungspositionen tätig.Andreas Engel erklärt: "Daten treiben Innovation und den rasanten Wandel zu digitalen Geschäftsmodellen in nahezu allen Branchen und Märkten voran. Syniti ist das Herzstück der datenbasierten digitalen Transformation. Ich freue mich sehr, aktiv das Wachstum dieses dynamischen Unternehmens in der MEE Region voranzutreiben und mit unseren Kunden und Partnern die gemeinsame Erfolgsstory fortzuschreiben."Jules Beck, President EMEA von Syniti, ergänzt: "Wir haben nach umfangreicher Suche die richtige Person für unser Team und die Leitung dieser wichtigen Region gefunden. Mit seiner umfangreichen Branchenerfahrung, seinen Führungsqualitäten und seinem guten Ruf ist Andreas ideal geeignet, um uns beim Wachstum mit Kunden und Partnern in der DACH Region zu unterstützen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam diese Ziele zu erreichen!"Informationen zu SynitiSyniti löst die komplexesten Datenherausforderungen der Welt durch die einzigartige Kombination von intelligenter, KI-gesteuerter Software und umfassender Datenexpertise, um sichere und überlegene Geschäftsergebnisse zu erzielen. Seit über 25 Jahren arbeitet Syniti mit den Fortune-2000-Unternehmen zusammen, um wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen, die das Wachstum ankurbeln, Risiken reduzieren und den Wettbewerbsvorteil steigern. Die silofreie Plattform von Syniti für die Verwaltung von Unternehmensdaten unterstützt Datenmigration, Datenqualität, Datenreplikation, Stammdatenmanagement, Analysen, Data Governance und Datenstrategie in einer einzigen, einheitlichen Lösung. Syniti ist ein Portfoliounternehmen der Private Equity Firma Bridge Growth Partners LLC. Weitere Informationen finden Sie unter: www.Syniti.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1737478/Syniti_logo_Logo.jpgPressekontakt:Shannon Van Every,Force4 Technologiekommunikation,shannon@force4.coOriginal-Content von: Syniti, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161394/5141870