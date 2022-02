Movmedix, vormals L.A.R.S. (Laboratoire d'Application et de Recherche Scientifique), ein mittelständisches Unternehmen mit Sitz in Arc-sur-Tille nahe Dijon (Frankreich), ist mit mehr als 8,5 Millionen Euro Umsatz weltweit im Jahr 2021 und einer Wachstumsrate von über 60 Prozent der internationale Marktführer im Bereich künstliche Gelenkbänder.

Das Unternehmen konzipiert, entwickelt und fertigt künstliche Implantate für die orthopädische Chirurgie und Traumatologie. Diese künstlichen Gelenkbänder ersetzen oder stärken ein natürliches verletztes Band im Knie- oder Schultergelenk und verhindern eine Transplantation einer Sehne des Patienten. Durch die Bereitstellung innovativer Lösungen auf Basis hochmoderner Technologien beabsichtigt das Unternehmen, die Krankenhausaufenthalts- und Rehabilitationsdauer, das Morbiditäts- und Infektionsrisiko sowie Schmerzen zu reduzieren.

Ein Unternehmen mit einer starken internationalen Präsenz und tiefen Wurzeln in Frankreich

Im Jahr 2021 verdoppelte das Unternehmen seine Belegschaft (auf 24 Mitarbeiter insgesamt) und generierte 95 Prozent Exportumsätze, davon über 60 Prozent in China, seinem bevorzugten Markt, für den im gleichen Jahr eine Tochtergesellschaft gegründet wurde. Mit einer Präsenz in mehr als 25 Ländern behauptet Movmedix seine Position als globaler Akteur auf dem sportmedizinischen Markt.

2022 feiert Movmedix sein 30.Firmenjubiläum und strebt einen Umsatz von 12 Millionen Euro an, eine Steigerung von mehr als 40 Prozent gegenüber 2021. Um seinen Wachstumskurs in den kommenden Jahren zu unterstützen, wird das Unternehmen seinen Hauptsitz in Frankreich weiter stärken und dazu sechs Mitarbeiter in den folgenden Sektoren einstellen: Regulatorisches und Qualität, klinische Studien, Marketing, Verwaltung und Produktion.

"Wir befinden uns in einer wichtigen Entwicklungsphase für unser Team. Unser Wachstum auf internationalen Märkten hat sich dramatisch beschleunigt, wobei über 70 Prozent unseres Umsatzes vom Asien-Pazifik-Markt kommt, darunter Australien, Taiwan, Vietnam und China. In China war die Gründung eines lokalen Teams wesentlich. Als Nächstes visieren wir den nord- und südamerikanischen Markt sowie Japan an."

Hervé Legrand, Managing Director, Movmedix

Innovative Projekte auf dem orthopädischen Markt, anerkannt durch Bpifrance

Die Technologie von Movmedix basiert auf 30 Jahren klinischer Anwendung und mehr als 150.000 Implantationen weltweit. Sie erlaubt es Patienten, insbesondere Profiathleten und stark körperlich aktiven Menschen, rasch zu ihrer Aktivität zurückzukehren, während das mit Autotransplantat- und Allotransplantat-Techniken verbundene Morbiditäts- und Infektionsrisiko vermieden wird.

Im Bereich Entwicklung leistet Movmedix kontinuierlich Innovationsarbeit in Bezug auf zwei neue Generationen von Bändern:

Biomimetisches Gelenkband der 1. bis 4. Generation: Ein künstliches Band mit einer Beschichtung, welche die Reaktion des Körpers auf ein fremdes Element kaschieren soll; dadurch kann die Entzündungsreaktion kontrolliert und die mechanische Stärke der Prothese verbessert werden. Eine klinische Studie mit Professor Giuliano Cerulli (Italien) ist im Gange und die entsprechende Lösung wird voraussichtlich vor 2024 auf den Markt kommen.

Biomimetisches und bioresorbierbares Gelenkband der 2. bis 5. Generation: Ein beschichtetes Band, das auf ein bioresorbierbares Material transplantiert wird, um das Wachstum eines neuen natürlichen Gelenkbands zu fördern. Dieses Projekt erhielt die Auszeichnung "Structuring Research and Development Projects for Competitiveness" sowie 6,4 Millionen Euro an Finanzierungsmitteln vom Future Investment Program (PIA), das von Bpifrance betrieben wird.

Über Movmedix

Das Medizintechnikunternehmen Movmedix ist der aktuelle Weltmarktführer im Bereich der Entwicklung und Fertigung von künstlichen Gelenkbändern. Seit 30 Jahren produziert Movmedix, vormals LARS, Implantate, die in der orthopädischen Chirurgie und Traumatologie verwendet werden. Diese künstlichen Gelenkbänder sollen ein natürliches, beschädigtes Gelenkband, etwa im Knie oder in der Schulter, ergänzen, um zu verhindern, dass eine Sehne des Patienten zur Reparatur der beschädigten Stelle entnommen werden muss. Dank dieser Implantate lassen sich Krankenhausaufenthalts- und Rehabilitationsdauer sowie Schmerzen potenziell reduzieren. Der Name Movmedix spiegelt unsere aktuelle internationale Präsenz und Ambition wider, verletzten Patienten durch unsere innovativen Produkte uneingeschränkte Bewegungsfähigkeit zu bieten. Die Produktlinie LARS TM (Ligament Advanced Reinforcement System), einschließlich künstliche Gelenkbänder, Fixation und Instrumente, wird weiterhin unter dem Markennamen LARS TM by Movmedix vermarktet, während L.A.R.S. bis auf weiteres der rechtliche Hersteller bleibt. Das in der Nähe von Dijon angesiedelte Unternehmen mit einer Niederlassung in Shanghai beschäftigt 24 Mitarbeiter weltweit und visiert den sportmedizinischen Markt an, der auf sechs Milliarden Euro geschätzt wird.

