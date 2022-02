Erfahrene Supply-Chain und Technologie-Manager aus der Logistikbranche Christopher Mazza und Brian Shultz treiben diesen bedeutenden Wachstumsschritt voran

Shippeo, führender Anbieter für Supply-Chain-Transparenz, weitet sein Geschäft in Nordamerika aus. Dabei verstärkt das Unternehmen sein Management in den USA und baut seine Visibility-Plattform weiter aus, um die Transparenz auf multimodalen Transportwegen besser abbilden zu können. Diese systemweiten Erweiterungen werden nicht nur globalen Kunden zugutekommen, sondern auch dem stetig wachsenden Kundenstamm in Nordamerika.

In Zeiten gestörter Lieferketten sind Echtzeitdaten zur Transparenz von Supply Chains ein Rettungsanker für Unternehmen. Um ihre Lieferströme proaktiv zu steuern, beschleunigt Shippeo die sicheren und direkten Integrationen mit Spediteuren, Logistikdienstleistern, Reedereien für Seefracht und Partnern von Hafenbetreibern in den USA. Shippeo erweitert so ein umfassendes, weltweites, neutrales Partnernetzwerk, um den Visibility-Datenstrom an seine Kunden zu vergrößern.

Der Markteintritt von Shippeo in Nordamerika wird eine entscheidende Schwachstelle des dortigen Angebots für Lieferkettentransparenz beheben die fehlende Kundenzufriedenheit. Dem Gartner Peer Insights zufolge würden 97 Prozent der Shippeo-Kunden die Shippeo Visibility Platform weiterempfehlen.*

Shippeo verfolgt das Ziel, Kunden mit essenziell wichtigen Daten zur Supply-Chain-Transparenz zu versorgen. Unternehmen benötigen diese, um ihre eigenen Lieferketten abzusichern und um die Kundenzufriedenheit zu erhöhen.

In den USA verstärkt sich Shippeo nun mit den beiden erfahrenen Managern Christopher Mazza und Brian Shultz, die das Wachstum des Unternehmens in Nordamerika steuern sollen.

"Jetzt ist der beste Zeitpunkt für Shippeo, sein Geschäft in Nordamerika auszubauen. Datenanalysen für mehr Transparenz sind für Unternehmen entscheidend, um ihre Lieferketten proaktiv zu steuern. Das gilt gerade jetzt, da die ständige Volatilität von Märkten und Infrastruktur Transportströme und verlässliche Logistikprozesse durcheinanderbringen. Wir freuen uns über diesen Schritt in den amerikanischen Markt und darauf, unsere weltweiten Kunden sowie amerikanische Unternehmen mit unseren innovativen Visibility-Lösungen zu unterstützen", sagt Lucien Besse, COO von Shippeo

