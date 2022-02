DJ Henkel erwirbt Friseurgeschäft von Shiseido in Asien/Pazifik

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Henkel verstärkt sich im professionellen Friseurgeschäft und erwirbt das Friseurgeschäft von Shiseido in Asien-Pazifik unter der lizensierten Dachmarke Shiseido Professional. Eine entsprechende Vereinbarung sei unterzeichnet worden. Der japanische Kosmetikonzern Shiseido wird einen Anteil von 20 Prozent an der Tochtergesellschaft in Japan behalten, um das weitere Wachstum des Geschäfts durch eine starke Partnerschaft mit Henkel zu unterstützen. Henkel veröffentlichte einem Sprecher zufolge keine finanziellen Details der Transaktion.

Der Shiseido Company, Limited, zufolge beläuft sich der Preis für die im Rahmen der Transaktion transferierten Assets auf 12,3 Milliarden Yen (95,1 Millionen Euro), das Geschäft insgesamt sei in der Transaktion mit 14,8 Milliarden Yen bewertet worden. Im Geschäftsjahr 2020 erzielte das Geschäft den Angaben zufolge einen Umsatz von rund 100 Millionen Euro und beschäftigte mehr als 500 Mitarbeiter, einschließlich starker Forschungs- und Entwicklungskompetenzen. Die Akquisition steht unter dem Vorbehalt üblicher Vollzugsbedingungen sowie kartellrechtlicher Genehmigungen.

