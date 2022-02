Die Deutsche Rohstoff AG (DRAG) bohrt neue Kapitalquellen an: So hat der Spezialist für Rohstoffbeteiligungen seine zuletzt ausgegebene Unternehmensanleihe 2019/24 (ISIN DE000 A2YN3Q 8) erfolgreich von zuvor 87 auf jetzt 100 Mio. EUR aufgestockt. Damit ist die Drittemission final ausplatziert. Wie die DRAG mitteilte, wurde die Aufstockungstranche über rund 13 Mio. EUR nahe am aktuellen Börsenpreis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...