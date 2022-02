Neue Daten von Conviva weisen auf Streaming-Spitzen von 349 für den Tag der Eröffnungsfeier der Spiele 2022 hin Team USA geht unterdessen auf sozialen Medien in Führung

Nichts stellt die Olympischen Spiele weltweit derart ins Rampenlicht wie ihre Eröffnungsfeier, und auch in diesem Jahr wohnten Millionen von Menschen per Streaming der Veranstaltung bei, was zu einer Zunahme der Streaming-Zuschauerschaft um 349 gegenüber dem Tag der Eröffnungsfeier der Spiele von 2018 beitrug. Dies geht aus neuen Daten von Conviva hervor, der Plattform für kontinuierliche Messungen von Streaming-Medien. 71 der Streaming-Zuschauerschaft wurden in den mittleren zwei Stunden der Feier erfasst, was hauptsächlich auf die Kürze der Veranstaltung in diesem Jahr zurückzuführen ist.

"Die Olympischen Winterspiele 2022 sind sowohl an den Veranstaltungstagen wie auch in den Wochen danach ideal für eine Streaming-Zuschauerschaft, denn die Leute können sich zuschalten, wann es für sie günstig ist", sagte Keith Zubchevich, Präsident und CEO von Conviva. "Die gute Nachricht ist, dass die Streaming-Qualität und -Technologie mit der Nachfrage Schritt hält und das Streaming zur bevorzugten Weise des Mitverfolgens von Live-Veranstaltungen wird."

Gemischte Qualität, überraschende Geräte

Bei der Streaming-Qualität wurden an der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele 2022 in vielen Bereichen Qualitätsverbesserungen verzeichnet, wobei es am Tag der Eröffnungsfeier selbst zu 4 weniger Startfehlern und einer um 0,2 höheren Bildqualität kam als an einem durchschnittlichen Freitag. Andererseits waren die Anlaufzeiten und das Puffern weiterhin problematisch.

Tablets machten 28 der Streaming-Geräte an der Eröffnungsgeier aus, was überraschend ist, denn laut Daten von Conviva waren Tablets im vierten Quartal 2021 weltweit nur für etwa 5 der Einschaltzeit verantwortlich. Großbildschirme, zu denen Smart-TVs, vernetzte TV-Geräte und Spielkonsolen gezählt werden, machten knapp die Hälfte der Einschaltzeit an der Eröffnungsfeier aus.

Interaktionen auf sozialen Medien stimmen mit Streaming-Spitzen überein

Die Interaktionen auf sozialen Medien widerspiegelten das Streaming-Wachstum an den Olympischen Winterspielen 2022: So verzeichneten die offiziellen Seiten der Olympiakomitees von über 120 Ländern einen Anstieg um 370 gegenüber den sechs Wochen vor Beginn der Spiele. Twitter war in Bezug auf die Menge an veröffentlichten Beiträgen mit 37 als Medienplattform führend, während Instagram mit 66 aller Interaktionen mit den Seiten der Olympiakomitees in der Woche vor der Eröffnung der Olympischen Winterspiele die meisten Publikumsinteraktionen verzeichnete.

Das Team USA veröffentlichte den bisher am meisten beachteten Facebook-Beitrag, nämlich über die erste amerikanische Ureinwohnerin, die für die USA Eishockey spielt, sowie den besten Twitter-Beitrag über den Eiskunstläufer Nathan Chen.

Methodik

Die Daten für den Bericht von Conviva zu den Olympischen Winterspielen 2022 wurden vor allem mit der unternehmenseigenen Stream-Sensor-Technologie von Conviva erfasst, die derzeit in fast 4 Milliarden Anwendungen für Video-Streaming integriert ist. Gemessen werden damit über 500 Millionen Einzelzuschauer, die sich im Jahr 200 Milliarden Streams ansehen, sowie fast 3 Billionen Echtzeittransaktionen pro Tag in mehr als 180 Ländern. Der Bericht enthält Daten von den Publisher-Kunden von Conviva, die am 4. Februar 2022 erhoben wurden (dem Tag der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele 2022), und zwar sowohl auf globaler Ebene als auch unter Berücksichtigung von Publishern, deren Streaming-Angebot sich auf die Olympischen Spiele beschränkt. Datenvergleiche umfassen allgemeine Bezugswerte aus den vorhergehenden 90 Tagen sowie die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2018. Daten zu sozialen Medien umfassen Daten von TikTok (erhoben am 4. Februar 2022) sowie von Facebook, Instagram, Twitter und YouTube über das Social Insights Leaderboard Olympic Committee von Conviva, das über 170 Seiten, 21.000 Beiträge und mehr als 13 Millionen Interaktionen zwischen dem 18. Dezember 2021 und dem 4. Februar 2022 enthält.

Über Conviva

Conviva ist die Plattform für Erhebungen, kontinuierliche Messungen und Bindungen für Streaming-Medien. Unsere Echtzeitplattform wird durch unsere patentierten Lösungen Stream Sensor und Stream ID angetrieben und ermöglicht Vermarktern, Werbetreibenden, technischen Betrieben sowie für Engineering und Kundendienst zuständigen Teams den Aufbau, die Einbindung, Monetarisierung und die längerfristige Bindung ihrer Zielgruppen. Conviva hat es sich zur Aufgabe gemacht, Marken wie CCTV, DAZN, Disney+, Hulu, Paramount+, Peacock, Sky, Sling TV, TED und WarnerMedia bei der Erschließung der unglaublichen Möglichkeiten im Bereich Streaming Media zu unterstützen. Heute verarbeitet unsere Plattform täglich fast 3 Billionen Streaming-Datenereignisse und unterstützt mehr als 500 Millionen Einzelzuschauer, die 200 Milliarden Streams pro Jahr über 4 Milliarden Anwendungen auf Geräten anschauen. Conviva sorgt dafür, dass digitale Unternehmen jeder Größe besser streamen können jeder Stream, jeder Bildschirm, jede Sekunde. Weiterführende Information erhalten Sie unter www.conviva.com.

