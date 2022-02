Agnico Eagle Mines Ltd. und Kirkland Lake Gold Ltd. gaben kürzlich bekannt, dass sie die Fusion der beiden Unternehmen erfolgreich abgeschlossen haben. Das kombinierte Unternehmen wird weiterhin unter Agnico Eagle Mines Ltd. operieren und an der Toronto Stock Exchange sowie der New York Stock Exchange unter dem Ticker AEM gelistet bleiben.



Agnico Eagle gab im Rahmen der Transaktion 209.274.263 Aktien an ehemalige Kirkland-Aktionäre aus. Das kombinierte Unternehmen besaß zum Börsenstart eine Marktkapitalisierung von etwa 22,4 Milliarden USD.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de

KIRKLAND LAKE GOLD-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de