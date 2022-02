Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Inflation ist in den OECD-Ländern im Dezember auf 6,6% (nach 5,9% im November) gestiegen, dem höchsten Stand seit 30 Jahren, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Besonderen Auftrieb habe diese Gemeinschaftsrate durch die Türkei erhalten, in der die Inflationsrate im Dezember um 36,1% gegenüber dem November von 21,3% (Januar 2022: 47%) hochgeschnellt sei. Ohne die Türkei betrage der Anstieg 5,6% nach 5,3%. Die Energiepreise seien in den OECD-Ländern im Dezember um 25,6% und die Nahrungsmittelpreise um 6,8% geklettert. ...

