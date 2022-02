Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Bemühungen der EZB-Chefin Lagarde, die Inflations- und Zinssorgen einzufangen, scheinen erste Früchte zu tragen, so die Analysten der Helaba.Immerhin hätten sich die Zinserwartungen nicht weiter verstärkt. Die Schwäche am Rentenmarkt sei aber noch nicht beendet und 10-jährige Bundesanleihen hätten ein neues Hoch bei 0,27% erreicht. Papiere mit 30-jähriger Laufzeit würden im Bereich der 0,45% rentieren. Für etwas Druck am langen Ende der Kurve dürfte wohl das erhöhte Angebot am Primärmarkt sorgen. Heute werde Deutschland im 30-jährigen Segment aktiv und gestern habe die EU via Syndikat die NGEU Juli 2051 um 5 Mrd. EUR erweitert. Das Papier sei trotz des schwierigen Umfelds immerhin 12-fach überzeichnet gewesen. ...

