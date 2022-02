Wichtige Punkte Obwohl Börsenkorrekturen an der Tagesordnung sind, kann es sich lohnen, den Kurs zu halten und in großartige Unternehmen zu investieren. Mit diesen bewährten Gewinnern kann man schon mit einem relativ kleinen Geldbetrag viel erreichen. In den letzten Wochen wurden die Wall Street und die Investoren eindringlich daran erinnert, dass Börsencrashs und Korrekturen ein normaler Teil des Investitionszyklus sind. Normal ist aber auch die Tatsache, dass Bullenmärkte die Korrekturen und Bärenmärkte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...