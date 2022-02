Wichtige Punkte Teladoc ist ein stärkeres Unternehmen als vor COVID, aber die Bewertung der Aktie ist günstiger. NovoCure könnte nach den anstehenden FDA-Ergebnissen einen massiven Wachstumsschub erfahren. Hims & Hers hat zahlreiche positive Entwicklungen erlebt, die der Markt nicht wahrnimmt. Nach all den pausenlosen Verkäufen auf dem Aktienmarkt in letzter Zeit haben die Anleger vielleicht vergessen, wie Gewinne aussehen. Die letzten Monate waren sehr holprig und es gibt keine Anzeichen dafür, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...