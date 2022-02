Nachdem die E-Commerce-Website von Oerlikon Metco im Mai 2020 in den USA an den Start gegangen ist und Anklang bei den Kunden gefunden hat, steht die Online-Bestellplattform nun auch den europäischen Kunden zur Verfügung: https://mymetco-europe.oerlikon.com

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220208006050/de/

myMetco features an extensive portfolio of materials for a variety of industrial processes as well as spare parts for Oerlikon Metco thermal spray guns and equipment (Photo: Business Wire)

myMetco umfasst ein vielseitiges Portfolio an Werkstoffen für verschiedene industrielle Prozesse sowie Ersatzteile für thermische Spritzpistolen und -anlagen von Oerlikon Metco. Die Plattform bietet unseren Kunden eine digitale Anlaufstelle zur Vereinfachung und Beschleunigung ihres Bestellprozesses. Aufgrund der marktführenden Stellung für innovative Lösungen für kritische Prozesse wie das thermische Spritzen, die additive Fertigung von Metallen und andere können die myMetco-Kunden sich darauf verlassen, dass die Produkte des Unternehmens in puncto Qualität und Nutzen weiterhin ihren Erwartungen entsprechen werden.

Die Kunden haben folgende Vorteile:

Aktuelle Produktpreise und -verfügbarkeit

Hohe Funktionalität für die Produktsuche und Vergleiche

Kostenloser Zugang zu technischem Produkt-Support durch Spezialisten

Effizienzsteigerung durch schnellen Bestellservice und rund um die Uhr bereitgestellten Einkaufsservice

Leichte Nachverfolgung von Bestellungen und Auftragsabwicklung im Internet

"Mit Blick auf die Popularität von myMetco in den USA freuen wir uns sehr, unsere Produkte noch weiter zugänglich zu machen und das Kundenerlebnis mit dieser webbasierten Plattform für unsere europäischen Kunden zu verbessern", so Wolfgang J. Schmitz, President Oerlikon Surface Solutions in Europa.

Der Rollout von myMetco im Januar 2022 in Europa umfasst die Länder der Europäischen Union (ohne Italien), das Vereinigte Königreich, die Schweiz und Norwegen in fünf Sprachen. Weitere Länder werden im Laufe des Jahres 2022 hinzukommen.

Über Oerlikon Metco

Oerlikon Metco veredelt Oberflächen und bietet den Kunden damit eine einzigartige Vielfalt an Oberflächentechnologien, Anlagen, Werkstoffen, Dienstleistungen, spezialisierten Bearbeitungsservices und Komponenten. Oberflächentechnologien wie das thermische Spritzen und Laserauftragschweißen verbessern die Leistung und erhöhen die Effizienz und Zuverlässigkeit von Bauteilen und Systemen. Oerlikon Metco bedient weltweit Kunden aus den Bereichen Luftfahrt, Energieerzeugung, Fahrzeugtechnik, Öl und Gas sowie anderen spezialisierten Industriemärkten und verfügt über ein dynamisch wachsendes Netz von mehr als 40 Niederlassungen in EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika), Nord- und Südamerika und dem asiatisch-pazifischen Raum. Zusammen mit Oerlikon Balzers und Oerlikon AM gehört Oerlikon Metco zum Surface Solutions Segment der Schweizer Oerlikon-Gruppe (SIX: OERL).

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220208006050/de/

Contacts:

Weitere Auskünfte erteilt

Karen Sender

Oerlikon Metco Manager, MarCom

T +1 516 338 2222

Karen.Sender@oerlikon.com

www.oerlikon.com/metco