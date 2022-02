TUI (WKN: TUAG00)-Aktien liegen immer noch deutlich unter dem Vorkrisenniveau vom November 2019. Langfristig sieht es leider noch schlechter aus. So steht der heutige Kurs fast 90 % unter dem Allzeithoch aus dem Jahr 1999 (08.02.2022). TUI-Ergebnisse ziehen an Doch seit einigen Quartalen ziehen die Buchungen wieder an. Im ersten Geschäftsquartal 2022 verzeichnete TUI mit 2,3 Mio. mehr als viermal so viele Gäste wie im Vorjahreszeitraum (0,5 Mio.). So konnte der Konzern seinen Umsatz um 406,1 % auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...