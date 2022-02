Converge setzt sein globales Wachstum mit der zweiten Übernahme durch das Unternehmen in Europa fort.

TORONTO, Ontario (Kanada) und GATINEAU, Québec (Kanada), Feb. 09, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Converge Technology Solutions Corp. ("Converge" oder "das Unternehmen") (TSX:CTS) (FSE:0ZB) (OTCQX:CTSDF), ein Anbieter von softwaregestützten IT- und Cloud-Lösungen, gibt bekannt, dass es das in Deutschland ansässige Unternehmen Visucom GmbH zusammen mit seiner Tochtergesellschaft School Supplies 4.0 GmbH übernommen hat.



Visucom mit Hauptsitz in Walzbachtal, Deutschland, und einer weiteren Unternehmensvertretung in Haiger, ist seit 1987 ein vertrauenswürdiger Lieferant von professionellen Bildschirmen, interaktiven Tafeln, Lautsprechern, Kameras, Projektoren, Displays und Mediensteuerungen für Kunden aus dem Bildungsbereich und dem öffentlichen Dienst. Das Unternehmen bietet auch Installationen und Schulungen vor Ort an und hat einen ausgezeichneten Ruf für neutrale Beratung, Planung und Ausstattung in Bezug auf alle marktführenden Hersteller von Mediengeräten. Im Jahr 2020 übernahm das Unternehmen School Supplies 4.0.

"Wir haben in den letzten Jahren sehr erfolgreich mit Visucom zusammengearbeitet, das nun als Teil von Converge unser audiovisuelles Angebot perfekt ergänzt. Wir freuen uns, dass wir unseren öffentlichen Auftraggebern mit Hilfe von Visucom ein noch umfassenderes Service- und Produktportfolio aus einer Hand anbieten und ihre Digitalisierungsbestrebungen weiter unterstützen können", so Barbara Weitzel, Geschäftsführerin der REDNET AG GmbH, A Converge Company.

"Visucom freut sich über den Beitritt zu Converge. Gemeinsam mit der REDNET AG, A Converge Company, können wir unseren Kunden deutschlandweit ein breiteres Dienstleistungsangebot zur Ergänzung der bestehenden audiovisuellen Medien von Visucom anbieten, darunter individuell zugeschnittene professionelle und verwaltete Dienste", so Rüdiger Neller, CEO von Visucom.

"Converge freut sich darauf, das Jahr 2022 mit einer weiteren Gelegenheit zu beginnen, unsere globale Expansion fortzusetzen und unsere Kunden in Europa besser zu bedienen", so Shaun Maine, CEO von Converge. "Neben der REDNET AG, A Converge Company, wird Visucom unsere Präsenz in Deutschland stärken und es uns ermöglichen, den Namen Converge außerhalb Nordamerikas auszubauen."

Die Visucom GmbH ist die 27. Übernahme, die Converge oder seine Tochtergesellschaften seit Oktober 2017 abgeschlossen haben. Zu den Unternehmen der Converge-Familie gehören außerdem Corus Group, LLC; Northern Micro, Inc.; 10084182 Canada Inc. (operierend als Becker-Carroll); Key Information Systems, Inc.; BlueChip Tek, Inc.; Lighthouse Computer Systems, Inc.; Software Information Systems LLC.; Nordisk Systems, Inc.; Essex Technology Group, Inc.; Datatrend Technologies, Inc.; VSS, LLC; Solutions PCD, Inc.; Unique Digital, Inc.; Workgroup Connections, Inc.; Vivvo Application Studios LTD.; Vicom Computer Services, Inc.; CarpeDatum LLC; Accudata Systems, Inc.; Dasher Technologies, Inc.; ExactlyIT, Inc.; REDNET AG; Vicom Infinity, Inc.; Infinity Systems Software, Inc.; LPA Software Solutions, LLC; OPIN Digital, Inc.; und Paragon Development Systems, Inc.

Über Visucom GmbH

Seit 1987 ist die Visucom GmbH ein zuverlässiger Partner für Kunden aus dem Bildungsbereich und dem öffentlichen Dienst. Angefangen mit dem Angebot von Datenvideoprojektoren und der Installation und Wartung von Tafeln, ist Visucom heute ein zuverlässiger Anbieter von professionellen Bildschirmen, interaktiven Tafeln, Lautsprechern, Kameras, Projektoren, Displays und Mediensteuerungen. Visucom hat seinen Hauptsitz in Walzbachtal, Deutschland, und einen Schaltschrankbau in Haiger. Weitere Informationen zur Visucom GmbH finden Sie unter visucomgmbh.de/.

Über Converge

Converge Technology Solutions Corp. ist ein Anbieter von softwarebasierten IT- und Cloudlösungen, der sich auf die Bereitstellung von branchenführenden Lösungen und Dienstleistungen konzentriert. Die regionalen Vertriebs- und Service-Organisationen von Converge liefern fortschrittliche Analyse-, Cloud- und Cybersicherheitslösungen für Kunden aus verschiedenen Branchen an. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit Lösungen wie Managed Services, digitaler Infrastruktur und Fachexpertise, über alle wichtigen IT-Anbieter hinweg. Dieser vielseitige Ansatz ermöglicht es Converge, die einzigartigen wirtschaftlichen und technologischen Anforderungen aller Kunden im öffentlichen und privaten Sektor zu erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter convergetp.com.

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

Converge Technology Solutions Corp.

E-Mail: investors@convergetp.com

Telefon: +1 416-360-1495