Qiagen-Calls mit 88%-Chance bei Kurserholung auf 49 Euro

Die Aktie des Biotechnologieunternehmens Qiagen (ISIN: NL0012169213) legte einen schwachen Start in das Jahr 2022 hin. Notierte der DAX-Neuling noch am 31.12.21 bei 49 Euro, so wurde die Aktie am 14.1.22 zeitweise um 16 Prozent tiefer bei 41,07 Euro gehandelt. Nach der Veröffentlichung des starken Betriebsergebnisses für das vierte Quartal sprang der Aktienkurs des zu den Corona-Gewinner zählenden Konzerns trotz des verhaltenen Ausblicks um fünf Prozent nach oben.

Für risikobereite Anleger, die der Qiagen-Aktie nach der Schwäche im Januar nach den Zahlen weiteres Erholungspotenzial zutrauen, könnte nun ein günstiger Zeitpunkt für eine Investition in Long-Hebelprodukte gekommen sein.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 45 Euro

Der SG-Call-Optionsschein auf die Qiagen-Aktie mit Basispreis bei 45 Euro, Bewertungstag 14.4.22, BV 0,1, ISIN: DE000SH2F4L3, wurde beim Qiagen-Kurs von 44,77 Euro mit 0,33 - 0,34 Euro gehandelt.

Kann sich die Qiagen-Aktie in spätestens einem Monat wieder auf 49 Euro erholen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,52 Euro (+53 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 40,859 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Qiagen-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 40,859 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PH42CY6, wurde beim Aktienkurs von 44,77 Euro mit 0,42 - 0,43 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Qiagen-Aktie auf 49 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Qiagen-Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,81 Euro (+88 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 39,0552 Euro

Der HSBC-Open End Turbo-Call auf die Qiagen-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 39,0552 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000TT7RTN7, wurde beim Aktienkurs von 44,77 Euro mit 0,61 - 0,62 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Qiagen-Aktie auf 49 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,99 Euro (+60 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Qiagen-Aktien oder von Hebelprodukten auf Qiagen-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de