Linz (www.anleihencheck.de) - Der am vergangenen Freitag veröffentlichte kanadische Arbeitsmarktbericht für Januar versetzte dem Loonie (CAD) einen herben Tiefschlag, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Im Januar seien mehr als 200T Arbeitsstellen verloren gegangen. Das sei deutlich mehr, als von sämtlichen Analysten erwartet worden sei; die Arbeitslosenquote sei damit auf 6,5% gestiegen. EUR/CAD (Kanadischer Dollar) sei unmittelbar nach der Veröffentlichung von 1,43er auf 1,46er Werte gestiegen. Fairer Weise müsse aber ergänzt werden, dass durch die vielen Einschränkungen im Zusammenhang mit der Omikronwelle ganze Sektoren wie Gastronomie oder auch Hotellerie mit starken Jobverlusten zu kämpfen gehabt hätten. ...

