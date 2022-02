Das niederländische Startup Leap24 hat Berichten zufolge in seinem ersten Jahr Kapital in Höhe von rund 4,25 Millionen Euro eingesammelt. Mit den Mitteln will das Unternehmen bis Ende des Jahres 240 Schnellladestationen an 40 Standorten in den Niederlanden aufbauen, die auch für E-Lkw geeignet sind. Eine weitere Expansion in ganz Nordwesteuropa ist geplant. Die Finanzierungsrunde wurde von Waardemakers ...

Den vollständigen Artikel lesen ...