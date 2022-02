NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Qiagen nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Im vierten Quartal habe die Corona-Pandemie sowohl den Umsatz als auch die Profite angetrieben, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Erwartungen seien in beiden Fällen übertroffen worden. Was eine erste Zielspanne für das Jahr 2022 betrifft, liege der Konsens bislang auch nur am unteren Ende./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2022 / 18:09 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.02.2022 / 18:09 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0012169213

