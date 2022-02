Nach einem miserablen 2021 für chinesische Aktien könnte es in diesem Jahr wieder aufwärts gehen. Unter anderem, weil die Notenbank an der lockeren Geldpolitik festhält. Einschätzungen von w:o Korrespondent Mathias Peer.Im Vorfeld der olympischen Winterspiele in Peking konnten zuletzt vor allem die Aktien des umstrittenen chinesischen Sportartikelherstellers Anta Sports profitieren. Doch auch für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...