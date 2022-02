DJ Qiagen prüft Option von Dividendenzahlungen

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Diagnostikunternehmen Qiagen nimmt die Möglichkeit regelmäßiger Dividendenzahlungen an seine Aktionäre in den Blick. "Das ist definitiv eine Option, mit der wir uns auseinandersetzen", sagte Finanzvorstand Roland Sackers in einer Telefonkonferenz zu den aktuellen Zahlen. Bevor eine solche Entscheidung aber falle, wolle man sich ansehen, wie der Cashflow aussehe, wenn das Covid-19-Geschehen endemisch werde.

Sackers hatte zuvor erklärt, dass Qiagen den finanziellen Spielraum habe, sowohl eigene Aktien zurückzukaufen als auch selbst Zukäufe zu tätigen. Interesse habe Qiagen dabei vor allem bei Produkten, mit denen sich das Angebotsportfolio für die eigenen Kunden vergrößern lasse, führte er aus. Auch die Bioinformatik nannte Sackers als Zielrichtung möglicher Akquisitionen.

Mit Blick auf immer wieder aufkommende Spekulationen, dass Qiagen selbst übernommen werden könnte, sagte der Finanzchef, Qiagen fühle sich gut aufgestellt, um den Aktionären auch in einer Stand-alone-Position Wert zu schaffen. 2020 hatte das US-Unternehmen Thermo Fischer vergeblich versucht, Qiagen zu schlucken. Seither gab es weitere Berichte über angebliche Interessenten.

