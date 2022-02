Zurückhaltend hat die Aktie von GlaxoSmithKline (GSK) auf die Jahreszahlen reagiert. Zunächst notierte das Papier noch leicht im Plus, zuletzt ist es aber 0,5 Prozent ins Minus gerutscht.Im vergangenen Jahr hat GSK von einem starken Arzneigeschäft profitiert. Der Umsatz kletterte zu konstanten Wechselkursen um fünf Prozent auf 34,1 Milliarden britische Pfund, wie die Briten am Mittwoch in London mitteilten. Das operative Ergebnis brach allerdings um ein Fünftel ein, weil der Konzern im Vorjahr noch ...

