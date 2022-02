Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Schindler (ISIN CH0024638196/ WKN A0JEHV) und ISS, ein führendes Unternehmen in der Gestaltung von Arbeitsräumen und im Gebäudemanagement, haben einen globalen Rahmenvertrag für die Wartung und Modernisierung der Aufzüge und Fahrtreppen im globalen Portfolio von ISS unterzeichnet, so die Schindler Holding AG in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...