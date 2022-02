Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Im Rahmen ihres kontinuierlichen Engagements für die Integration von Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Aspekten (ESG) in alle Entscheidungsfindungs- und Beteiligungsprozesse hat die AURELIUS Gruppe (ISIN DE000A0JK2A8/ WKN A0JK2A) die Principles for Responsible Investment der Vereinten Nationen (UN PRI) unterzeichnet, so AURELIUS in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...