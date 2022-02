DJ Qiagen plant für 2022 mit Halbierung der Covid-19-Umsätze

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Diagnostikunternehmen Qiagen erwartet für das laufende Jahr im Geschäft mit Covid-19-Produkten nur noch die Hälfte des Umsatzes aus dem vergangenen Jahr. In der Prognose seien dafür 350 Millionen Dollar aktuell angesetzt, sagte Finanzvorstand Roland Sackers. 2021 hatten Produkte mit Covid-19-Bezug noch 704 Millionen zum Gesamtumsatz des Unternehmens von 2,25 Milliarden Dollar beigetragen - also 31 Prozent.

Etwa 200 Millionen Dollar Umsatz mit Covid-19-Produkten dürften allein im ersten Quartal anfallen, der Druck, das Infektionsgeschehen mit Tests zu kontrollieren und in den Griff zu bekommen, sei in Europa und den USA aktuell sehr groß. Wie sich die Teststrategien der verschiedenen Länder in den folgenden Quartalen entwickelten, sei aber nur schwer vorhersagbar, sagte Sackers. Niemand könne absehen, wie sich das Virus im nächsten Herbst entwickle. Sollte die Nachfrage aber stärker ausfallen als gedacht, könne Qiagen schnell darauf reagieren.

Insgesamt peilt Qiagen für 2022 einen Konzernumsatz von mindestens 2,07 Millionen Dollar zu konstanten Wechselkursen an. Grundlage dafür ist ein erwartetes zweistelliges Wachstum im angestammten Nicht-Covid-19-Geschäft.

Im ersten Quartal sollte der Umsatz auf vergleichbarer Basis um 7 Prozent wachsen - gegenüber 567,2 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum. Den bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie sieht Qiagen auf vergleichbarer Basis bei mindestens 0,72 Dollar nach 0,66 Dollar im Vorjahresquartal.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/sha

(END) Dow Jones Newswires

February 09, 2022 05:39 ET (10:39 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.