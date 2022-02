DJ AUKTION/Deutscher Langläufer unterzeichnet

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch eine 30-jährige Bundesanleihe im Auktionsverfahren aufgestockt, bei der die Nachfrage verhalten war: Die Transaktion war knapp unterzeichnet. Platziert wurden Stücke im Volumen von 1,266 Milliarden Euro. Zum Zwecke der Marktpflege nahm die Finanzagentur Titel um Umfang von 234 Millionen Euro in den Eigenbestand des Bundes, so dass sich das angepeilte Emissionsvolumen von 1,5 Milliarden Euro einstellte. Gebote gab es aber nur im Umfang von 1,461 Milliarden Euro.

Die Bundesbank akzeptierte alle Offerten zum niedrigsten Kurs und befriedigte auf Nichtwettbewerbsbasis alle Gebote zum gewichteten Durchschnittskurs. Nachfolgend eine Übersicht der Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere vom 18. August 2021:

=== Emission 0%-ige Bundesanleihe mit Laufzeit bis 15. August 2050 Volumen 1,5 Mrd EUR Bietungsvolumen 1,461 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 1,266 Mrd EUR Zeichnungsquote 1,2 (2,0) Durchschnittsrend. 0,39% (-0,04%) Durchschnittskurs 89,43 (101,04) Mindestkurs 89,41 (100,99) Wertstellung 11. Februar 2022 ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/smh

(END) Dow Jones Newswires

February 09, 2022 05:56 ET (10:56 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.