Der US-Pharmakonzern Pfizer ist dank seiner Corona-Impfung wieder die Nummer eins der umsatzstärksten Pharmakonzerne weltweit. Im vergangenen Jahr konnte der Hersteller seinen Erlös auf 81,3 Milliarden Dollar fast verdoppeln, wie Pfizer am Dienstag in New York mitteilte.Im neuen Jahr peilt das Management zwar Rekordzahlen an, kalkuliert allerdings für das Vakzin mit einem Umsatzrückgang. Und auch sonst konnte der Ausblick nicht wirklich überzeugen. Die Aktie geriet daraufhin unter Druck.Der Quartalsbericht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...