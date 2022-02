Frankfurt am Main (ots) -Unter dem Hashtag stopstereotyping hat die Pluszise-Modemarke sheego eine Kampagne für mehr Selbstliebe, Vielfalt und Akzeptanz ins Leben gerufen. Auch Fernsehmoderatorin Vera Int-Veen zählt zu den Botschafterinnen. Gemeinsam mit bekannten Influencerinnen brechen sie Vorurteile auf und zeigen ganz selbstverständlich, dass jede Frau schön ist und auch Kurven sexy sind!Dass es damit an der Zeit ist, beweist auch eine deutschlandweit repräsentative Studie, die sheego kürzlich veröffentlich hat. 70% der 1.800 befragten Frauen mit Kleidergröße 44+ äußerten zwar allgemeine Zufriedenheit, aber lediglich 37% sagten, dass sie auch mit ihrem Körper glücklich sind.Doch wie beginnt man mit der eigenen Selbstliebe? Der persönliche Ausdruck durch Mode kann die äußere und innere Haltung verändern und wirkt sich damit positiv auf das Körpergefühl und Lebensglück aus. So geben auch ganze 90 Prozent der Studienteilnehmerinnen an: "Wenn ich mich gut gekleidet fühle, gibt mir das Selbstvertrauen."Gerade das modische Multitalent "Jeans" eignet sich mit dem Gefühl einer zweiten Haut und durch die Formung eines sexy Po's als Booster für Selbstbewusstsein. Mit passgenauen Schnittformen und neuesten Materialien bietet sheego für ganz unterschiedliche Körper die passende Jeans - sowohl in modisch aktuell als auch in klassisch oder schlicht. Der Jeans Guide von Sheego (http://sheego.de/stopstereotyping-denim) bietet dabei sehr konkrete Tipps, Beratung und Inspiration für die curvy Frau.Heute bewahrheitet sich damit, dass Jeans die weiblichen Kurven vielseitig in Szene setzt - so sagt auch Vera Int-Veen: "Die perfekte Jeans für Curvy Frauen gibt es. Man muss sich nur trauen sie anzuziehen!"Pressekontakt:we love pr GmbHChristian FiegeTel.: 040-36 88 03 60Email: christian.fiege@welovepr.deOriginal-Content von: sheego, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158798/5142290