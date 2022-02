Hannover (www.anleihencheck.de) - In den vergangenen fünf Handelstagen zeigte sich kein Emittent mit einer EUR-Benchmark am Primärmarkt, so die Analysten der Nord LB.Auch die erhöhte Volatilität an den Finanzmärkten als Folge der jüngsten EZB-Sitzung müsse in diesem Kontext als eine mögliche Erklärung herangezogen werden. Tatsächlich sind wir in eine Phase der Unsicherheit über die weitere geldpolitische Ausrichtung im Euroraum eingetaucht, berichten die Analysten der Nord LB. Insbesondere eine dynamische Rückführung der Nettoankäufe könnte am Covered Bond-Primärmarkt beispielsweise zu einem deutlich unter 40% fallenden Primärmarkt-Order-Anteil des Eurosystems bei den CBPP3-eligible Deals führen und so würden die Analysten durchaus eine steigende Wahrscheinlichkeit für anziehende Neuemissionsprämien sehen - insbesondere bei Laufzeiten von mehr als zehn Jahren. ...

