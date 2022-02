Bitcoin und die Kryptobörsen haben in den vergangenen Monaten starke Bewertungsabschläge erlebt. Die Erwartungen der Wall Street haben sich im Rahmen der Zinswende im US-Dollar auf ein Minimum reduziert. Ist der Sell-off berechtigt oder übertrieben?Die Erwartungen an Coinbase (US19260Q1076) sind regelrecht zusammengestrichen worden. Ich erwarte am 24. Februar nachbörslich die Zahlen zum 4. Quartal, die erneut sehr stark ausgefallen sein sollen. Der Umsatz wird im Schnitt bei 1,89 Mrd. US-Dollar gesehen. Der gesamte Umsatz im Jahr 2020 lag nur bei 1,28 Mrd. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...