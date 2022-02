PayPal 1.26% StuckMojo (MSHVA): MShares Value nutzt den tiefen Kurs von PayPal zum Wiedereinstieg. Trotz des Abverkaufs und möglicher weiterer Turbulenzen ist das Geschäfstmodell und auch die Bilanz in Takt - das Wachstum besser als die Abstrafung der Investoren suggerieren. Einziges Risiko sieht man in zunehmender Konkurrenz durch Apple Pay oder Google Pay. (09.02. 11:30) >> mehr comments zu PayPal: www.boerse-social.com/launch/aktie/paypal Airbus Group 1.16% tradsam (14D00F29): Airbus SE Aktien wurden gekauft. Dazu Turbo-Long-Scheine um einen Kursanstieg zu hebeln. Gleichzeitig wurden Short-Optionsscheine zur Positionsabsicherung gekauft. (09.02. 11:24) >> mehr comments zu Airbus Group: ...

