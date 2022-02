Noch am 20. Januar sprach sich russische Zentralbank für gänzliches Verbot von Kryptowährungen aus Wladimir Putin äußerte sich im Anschluss öffentlich über den Wettbewerbsvorteil von Russland beim Bitcoin-Mining Russland habe "gewisse Vorteile", wie einen Energieüberschuss sowie gut ausgebildetes Personal Am 8. Februar der Paukenschlag: Einigung zwischen Zentralbank und Regierung, Bitcoin wird fortan als Währung behandelt Geostrategisches Kalkül könnte Rolle gespielt haben - so könnte Bitcoin behilflich ...

