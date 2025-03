© Foto: picture alliance/dpa | Silas Stein

Kräftige Kursgewinne haben den Rubel zum US-Dollar auf den Stand vor Beginn des Ukraine-Krieges getrieben. Im Fokus steht die mögliche Lockerung der Sanktionen.In diesem Jahr hat der russische Rubel eine beeindruckende Rally hingelegt und gegenüber dem US-Dollar fast 30 Prozent an Wert gewonnen. Mit einem aktuellen Wechselkurs von 81,05 Rubel zum US-Dollar erreichte die russische Währung am Dienstag ihr stärkstes Niveau seit Juni 2023. Und auch gegenüber dem Euro konnte die Devise seit Jahresbeginn um 23 Prozent zulegen. Dieser Aufschwung ist vor allem auf die wachsende Hoffnung auf eine diplomatische Lösung des Konflikts in der Ukraine zurückzuführen. Die Gespräche zwischen US-Präsident …