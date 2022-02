Nasdaq Stockholm AB: Change of market segment for instruments issued by Nordea Bank Abp (51/22)

As from February 10, 2022, the market segment for the instruments specified below will change from OSL Leverage Certificates/264 to OSL Leverage Certificates Extend E/262. The ISIN codes will remain unchanged. ISIN Trading Symbol Current Market New Market Segment as of effective Segment date -------------------------------------------------------------------------------- NO0012440 BULL OMX X18S OSL Leverage OSL Leverage Certificates 306 NORDNET N3 Certificates/264 Extend E/262 NO0012440 BEAR OMX X15S OSL Leverage OSL Leverage Certificates 363 NORDNET N3 Certificates/264 Extend E/262 NO0012440 BULL OMX X15S OSL Leverage OSL Leverage Certificates 314 NORDNET N2 Certificates/264 Extend E/262 NO0012440 BEAR OMX X12S OSL Leverage OSL Leverage Certificates 371 NORDNET N3 Certificates/264 Extend E/262 NO0012440 BULL OMX X12S OSL Leverage OSL Leverage Certificates 322 NORDNET N2 Certificates/264 Extend E/262 NO0012440 BEAR OMX X10S OSL Leverage OSL Leverage Certificates 389 NORDNET N3 Certificates/264 Extend E/262 NO0012440 BEAR OMX X20S OSL Leverage OSL Leverage Certificates 348 NORDNET N4 Certificates/264 Extend E/262 NO0012440 BULL OMX X10S OSL Leverage OSL Leverage Certificates 330 NORDNET N2 Certificates/264 Extend E/262 NO0012440 BULL OMX X20S OSL Leverage OSL Leverage Certificates 298 NORDNET N2 Certificates/264 Extend E/262 NO0012440 BEAR OMX X18S OSL Leverage OSL Leverage Certificates 355 NORDNET N5 Certificates/264 Extend E/262 For further information concerning this exchange notice please contact Issuer Surveillance telephone +46 8 405 72 80, or iss@nasdaq.com.