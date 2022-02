München (ots) -- Interhyp, Deutschlands größter Vermittler für private Baufinanzierungen, hat den Marktanteil 2021 weiter ausgebaut, auf insgesamt 11,7 Prozent- Finanzierungsvolumen steigt um 19 Prozent auf 34,2 Mrd. Euro- Unternehmenswachstum in herausforderndem MarktumfeldDie Interhyp Gruppe, Deutschlands größter Vermittler für private Baufinanzierungen, hat ihre Marktposition auch im zweiten Jahr der Corona-Pandemie deutlich ausgebaut: 2021 steigerte das Unternehmen sein abgeschlossenes Finanzierungsvolumen um 19 Prozent auf 34,2 Mrd. Euro (2020: 28,8 Mrd. Euro). Damit erreicht die Interhyp Gruppe einen Marktanteil per Ende 2021 von 11,7 Prozent (2020: 10,2 Prozent). Der Rohertrag kletterte um 13 Prozent auf 287 Mio. Euro (2020: 254 Mio. Euro). Der operative Vorsteuergewinn verbesserte sich um 15 Prozent auf 107 Mio. Euro (2020: 93 Mio. Euro)."Es ist uns gelungen, 2021 das Rekordergebnis aus dem Vorjahr noch einmal zu überbieten. Trotz der Corona-Pandemie markiert 2021 das erfolgreichste Jahr der Unternehmensgeschichte", erläutert Jörg Utecht, Vorstandsvorsitzender der Interhyp Gruppe. "Während das Neugeschäft der privaten Baufinanzierung in Deutschland 2021 um 3,9 Prozent zugelegt hat, hat die Interhyp Gruppe mit einem Wachstum von 19 Prozent ihre Position als Möglichmacher von privatem Wohneigentum ausgebaut und gefestigt."Schlüssel für den Erfolg sind Utecht zufolge der große Mehrwert, den Interhyp als Vermittler den Verbrauchern und Kreditgebern bietet, sowie die optimale Verbindung digitaler Prozesse mit einer Beratung nah an den Kundinnen und Kunden. Utecht: "Die Interhyp Gruppe hat in den vergangenen Jahren digitale Prozesse in der privaten Baufinanzierung konsequent vorangetrieben. Zeitgleich haben wir unser Angebot mehr denn je an den Kundenbedürfnissen ausgerichtet. Das hat sich gerade in der Corona-Pandemie sehr bewährt. Wir unterstützen Immobilieninteressentinnen und -interessenten mit neuesten digitalen Tools, der Auswahl von den Angeboten von mehr als 500 Kreditinstituten, exklusiven Marktinformationen und kompetenter Beratung. Per Video oder vor Ort mit digitaler Unterstützung über unsere innovative Plattform Home beraten wir unsere Kundinnen und Kunden so digital und so persönlich wie möglich und gewünscht. So haben wir Menschen über hunderttausendfach den Traum vom eigenen Zuhause erfüllt - trotz enormer Immobiliennachfrage und steigender Preise."Im Ergebnis konnte die Interhyp Gruppe in 2021 rund 129.000 abgeschlossene Finanzierungen verbuchen (2020: rund 120.000). Bezogen auf das Neugeschäft in der privaten Baufinanzierung in Deutschland stieg der Interhyp-Marktanteil per Ende 2021 am gesamten Neufinanzierungsvolumen in Deutschland auf 11,7 Prozent. Utecht: "Unser Ziel ist ein Marktanteil von 20 Prozent, den wir bis 2028 erreichen wollen. Wir sehen weiteres Wachstumspotential im Vermittlersegment, der stetigen Weiterentwicklung unserer Technologie sowie in neuen Vertriebswegen und Partnerschaften." Neue politische Weichenstellungen, Inflationsängste und das sich aktuell ändernde Zinsumfeld werden wie die Corona-Pandemie in 2022 weiterhin für eine große Immobiliennachfrage bei gleichzeitig knappem Angebot sorgen.Über InterhypDie Interhyp Gruppe ist eine der führenden Adressen für private Baufinanzierungen in Deutschland. Mit den Marken Interhyp, die sich direkt an den Endkunden richtet, und Prohyp, die sich an Einzelvermittler und institutionelle Partner wendet, hat das Unternehmen 2021 ein Finanzierungsvolumen von 34,2 Milliarden Euro erfolgreich bei seinen über 500 Finanzierungspartnern platziert. Dabei verbindet die Interhyp Gruppe die Leistungsfähigkeit der eigenentwickelten Baufinanzierungsplattform Home mit kundenorientierten Digitalangeboten und der vielfach ausgezeichneten Kompetenz ihrer Finanzierungsspezialisten. Die Interhyp Gruppe beschäftigt etwa 1.700 Mitarbeiter und ist an über 100 Standorten persönlich vor Ort für ihre Kunden und Partner präsent.Pressekontakt:Britta Barlage, Lead Unternehmenssprecherin, Interhyp AG, Domagkstraße 34, 80807 München, Telefon: +49 (89) 20307 1325, E-Mail: britta.barlage@interhyp.de, https://interhyp.deOriginal-Content von: Interhyp AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12620/5142521