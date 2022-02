Zur Wochenmitte bleibt die Stimmung unter den Anlegern an der Wall Street überraschend gut und die Terminmärkte signalisieren nach dem Anstieg vom Vortag weitere Gewinne. Der Dow Jones dürfte mit einem Plus von 0,6 Prozent in den Handel starten, beim Nasdaq sieht es derzeit nach einem Plus von rund einem Prozent aus. Die Sorgen hinsichtlich Inflation und Zinsen scheinen vorerst wie weggeblasen.Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

