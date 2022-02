Die gestrigen Quartalszahlen von Pfizer erfreuten Anleger und Analysten - nicht so die Prognose. Die Aktie fiel und riss Biontech mit sich. Die Hoffnung auf alte Höchststände im Biontech-Forum scheint zu schwinden.

Hirnschmalzz: "Das ist nur noch wilde Zockerei bei Biontech. Ruhig schlafen kann nur, wer die Aktie nicht hat, oder der vom Wert des mRNA-Know-hows, der weiteren Comirnaty-Umsätze und der Pipeline überzeugt ist. … Die Schlauen, die noch nicht oder nicht mehr investiert sind, kaufen genau jetzt nach!"

Cashcow93: "Es spielt gar keine Rolle mehr, welche Zahlen Biontech rausbringt. Ich denke, das KGV wird dann bei zwei sein, der Kurs bei 80 bis 100 Euro. Absolutes Schnäppchen! Wenn ich ein großer Pharmakonzern wäre, würde ich die 20 bis 30 Milliarden Euro sofort ausgeben. Das bekommt man an Cash bei Biontech on top. Einfach verrückt! Die ganzen Zocker, Broker, Investmentbanken usw. machen es bald unmöglich, in Aktien zu investieren. Auf der einen Seite sind Unternehmen mit horrenden Verlusten, wenig Umsatz und einem Marktwert von 50 Milliarden Euro ein Strong-Buy, auf der anderen Seite ein spannendes Forschungsunternehmen mit hohen Cash-Beständen und spannender Technologie ein Pleitekandidat mit hold oder sell."

Aliberto: "Die Zahlen sind hervorragend und der Ausblick wie immer sehr konservativ. Wenn man allein die Umsätze der EU nimmt, waren dies im gesamten Jahr 2021 gemäß den Dokumenten von Pfizer circa 9.4 Milliarden US-Dollar. Da es mit der EU eine Preisanpassung für 2022 und 2023 von 17,50 auf circa 22 US-Dollar gegeben hat und man nun bereits für 2022 eine feste Bestellung von 650 Millionen Dosen hat, macht allein die EU schon ca. 14 Milliarden US-Dollar Umsatz von den besagten konservativen 32 Milliarden US-Dollar aus. Die EU hat demnach eine Steigerungsrate von knapp 50 Prozent gegenüber dem Jahr 2021 und das dies in anderen Ländern wie USA, Japan, Australien etc. anders sein sollte, kann ich mir ehrlich nicht vorstellen."

RandomGambler1: "Biontech ist zum einen eine Biotech-Firma mit einer Game-Changer-Pipeline, da ist eine KGV-Betrachtung völlig irrelevant. Ein Unternehmenstyp, bei dem gewöhnlich viel Geld verheizt wird. Biontech ist aber zum anderen eine der profitabelsten Firmen weltweit, sowohl prozentual (KGV) als auch in absoluten Zahlen. Hier sieht man plötzlich eine Werteaktie und das KGV wird interessant. Biontech baut neue Gebäude und stellt Mitarbeiter ein. Dann ist es ein Wachstumswert."

Lucky_Jack: "Man darf sich fragen, wohin der Kurs trotz aller zwischenzeitlichen Hochstufungen noch strebt. Sind tatsächlich 100 Euro das Ziel? Der Kanal, in dem sich der Kurs aktuell befindet, deutet jedenfalls nicht auf ein Ende des Absturzes hin - trotz zwischenzeitlicher Erholungszuckungen. Da passt der gestrige Kurssturz nach den Zahlen von Pfizer ins Bild: Drei Prozent waren es am Ende bei Pfizer, bei Biontech satte acht Prozent. Mittlerweile ist Biontech jedenfalls schon 62 Prozent vom Höchststand im August 2021 entfernt."

