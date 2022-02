Vancouver (British Columbia), 9. Februar 2022. Big Red Mining Inc. (CSE: RED, FWB: K8J) ("Big Red" oder das "Unternehmen") freut sich, die vorläufigen Ergebnisse seines 1.200 m umfassenden Bohrprogramms bekannt zu geben, das neun Bohrlöcher im Kupferkonzessionsgebiet Dobie Lake in der Algoma Area in Ontario umfasst, auf das das Unternehmen eine Option besitzt.

Die besten Ergebnisse wurden in den Bohrlöchern DL-21-01, DL-21-03 und DL-21-05 verzeichnet. Der in einer Tiefe von 61,2 m in Bohrloch DL-21-01 entdeckte Kupferglanz (siehe Pressemitteilung vom 17. Januar 2022) ergab erwartungsgemäß äußerst hohe Kupferwerte mit durchschnittlich fast 4 % Kupfer auf 1,8 m. Die Zonen in den Bohrlöchern DL-21-03 und -05 werden als Verkieselungszonen mit Quarzerzgängen und seltenen Brekzien beschrieben.

Analyseergebnisse:

Bohrungen bei Dobie Lake in Zone Canamiska Bohrloch DL-21-01 Von (m) Bis (m) Länge (m) Cu (%) 61,20 68,00 6,80 1,20 Einschließlich 61,20 63,00 1,80 3,97 und 61,20 64,00 3,80 2,05 Bohrloch DL-21-02 Keine bedeutsamen Werte Bohrloch DL-21-03 Von (m) Bis (m) Länge (m) Cu (%) 26,00 27,30 1,30 0,48 Bohrloch DL-21-04 Nur anomale Kupferwerte Bohrloch DL-21-05 Von (m) Bis (m) Länge (m) Cu (%) 129,00 131,00 2,00 0,10

Im Rahmen des Bohrprogramms wurden zwei der bekannten Kupfermineralisierungsgebiete im Konzessionsgebiet Dobie Lake erprobt - die Zone Canamiska und der kürzlich entdeckte Erzgang Alpha in Zone Nr. 2. Die Standorte der Bohrlöcher sind im Folgenden angegeben:

Bohrlochnr. Standort Neigung Azimut DL-21-01 5157341 N -45 350 Zone Canamiska 345502 E DL-21-02 5157439 N -45 350 345487 E DL-21-03 5157391 N -50 170 345536 E DL-21-04 5157516 N -50 170 345526 E Dl-21-05 5157522 N -50 350 345524 E DL-21-06 5158597 N -40 160 Erzgang Alpha, Zone Nr. 2 348627 E DL-21-07 5158610 N -42 190 348685 E DL-21-08 5158618 N -50 184 348685 E DL-21-09 5158596 N -45 180 348554 E

Jag Sandhu, CEO von Big Red, sagte: "Wir haben die ersten Analyseergebnisse der Bohrungen in der Zone Canamiska im Konzessionsgebiet Dobie erhalten. Wir sind mit den hohen Kupferwerten, die in der Zone Canamiska verzeichnet wurden, sehr zufrieden. Diese Ergebnisse helfen dabei, die früheren Ergebnisse, die bei Bohrungen im Jahr 1965 in dieser Zone verzeichnet wurden, zu bestätigen und zu wiederholen. Wir bereiten unsere Arbeitsprogramme im Kupferkonzessionsgebiet Dobie Lake für 2022 vor und diese Ergebnisse werden unsere Bestrebungen unterstützen."

Qualifizierter Sachverständiger

James Atkinson M.Sc., P. Geo., ein qualifizierter Sachverständiger ("QP") im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die geologischen und technischen Informationen in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt. Herr Atkinson steht als ein Mitglied des Board of Directors von Big Red in einem Abhängigkeitsverhältnis zum Unternehmen.

Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle

Während des gesamten Bohrprogramms wurden Qualitätskontrollprotokolle eingeführt. Die Bohrkerne wurden zu einer sicheren Kerneinrichtung in Batchewana Bay in Ontario transportiert. In dieser Einrichtung werden die Kernproben des Programms mit einer Diamantsäge in zwei Hälften geteilt, wobei eine Hälfte aufbewahrt und die andere an ALS Laboratories in Sudbury, einem zertifizierten Labor in Thunder Bay, verschickt wird, wo sie auf ihren Mineralgehalt untersucht wird. Alle Probenergebnisse werden vom Labor per E-Mail an den Geologen von Big Red gesendet werden. Alle Proben werden mittels Standardtechniken auf Kupfer und 40 weitere Elemente analysiert. Zertifizierte Referenzstandards, Leerproben und Feldduplikate werden als Teil des Qualitätskontroll- und Qualitätssicherungs- (QS/QK)-Programms von Big Red routinemäßig zum Probensatz hinzugefügt. Die Analyseergebnisse werden nach dem Erhalt veröffentlicht und von der qualifizierten Person (Qualified Person) des Unternehmens geprüft und verifiziert.

Über Big Red Mining Corp.

Das Hauptaugenmerk von Big Red ist auf die Entdeckung von Metallen gerichtet, die für die saubere Energierevolution erforderlich sind. Big Red verfügt über eine Option auf den Erwerb sämtlicher Anteile (100 %) am Kupferprojekt Dobie Lake (das "Konzessionsgebiet") in Ontario (Kanada). Das Konzessionsgebiet befindet sich rund 100 km von Sault Ste Marie (Ontario) entfernt. Das Konzessionsgebiet umgibt und umfasst die Erweiterungen der ehemals aktiven Mine Jentina. Das Konzessionsgebiet beinhaltet 169 Claims mit 8.600 Acres (35 Quadratkilometer) Gesamtfläche. Das Managementteam von Big Red verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Finanzierung, Exploration, Erschließung und Bergbau. Big Red hat es sich zum Ziel gesteckt, auf dem Kupferkonzessionsgebiet Dobie Lake in Zukunft Bohrkampagnen durchzuführen, um das Potenzial für abbaubare Ressourcen zu maximieren.

http://WWW.BIGREDMINING.COM

Für das Board of Directors

Jag Sandhu, CEO und President, 778-218-9638

Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten bestimmte Informationen und Aussagen über die Ansichten des Managements hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, Erwartungen, Pläne und Aussichten, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Diese Aussagen beruhen auf Annahmen, die erheblichen Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Aufgrund dieser Risiken und Unsicherheiten und als Ergebnis einer Vielzahl von Faktoren können die tatsächlichen Ergebnisse, Erwartungen, Errungenschaften oder Leistungen erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwartet und angegeben werden. Obwohl Big Red davon ausgeht, dass die Erwartungen, die sich in den zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, angemessen sind, kann das Unternehmen nicht garantieren, dass sich die Erwartungen in den zukunftsgerichteten Aussagen als richtig erweisen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

